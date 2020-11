Lourdes Montes corta por lo sano... ¡Y no nos puede gustar más!

13/02/2019 Lourdes Montes, en una imagen de archivo, siempre ha lucido una larga melena POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Si algo caracteriza a Lourdes Montes desde que saltó a la fama como pareja de Francisco Rivera hace ya nueve años es su larga melena. De un precioso color castaño, con un ligero ondulado y siempre de lo más cuidado y sedoso, su pelo es una de las señas de identidad de la diseñadora. Pero, sorprendentemente, la sevillana ha decidido cortar por lo sano y cambiar de look con la llegada del frío.



Y es que, como la propia Lourdes ha mostrado a través de sus redes sociales, no hay nada como un buen corte de pelo para dar un nuevo aire a nuestro aspecto. Y ella, haciendo suyo el dicho de "renovarse o morir", nos ha dejado boaquiabiertos con su cambio de look.



Así, la mujer de Francisco Rivera ha dejado atrás su larga melena para apostar por un radical corte de pelo. Un short bob que destaca sus ondas naturales y que no le puede favorecer más. Con este inesperado cambio de look Lourdes emula a otras celebrities como Elsa Pataky, Scarlett Johansson y Keira Knightley que, en su día, anticiparon este peinado es uno de los que mejor quedan a todo tipo de rostros. Así que si estás pensando en sanear tu melena como la diseñadora sevillana... ¡no te lo pienses más!