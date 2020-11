Los taxistas italianos denuncian su situación insostenible por la pandemia

EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Roma, 6 nov (EFE).- Los taxistas italianos han salido a las calles hoy, día de huelga nacional del sector, para denunciar la situación "insostenible" en la que se encuentran a causa de la pandemia, tal y como ellos mismos explican.

Las principales organizaciones de taxistas (Claai, Usb Taxi, Tam, OrSA Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Ati Taxi, Ugl Taxi, UnioneTassisti Italiana, Satam, Associazione Tutela Legale Taxi) convocaron la huelga, que ha tenido una adhesión de hasta el 100% en ciudades como Milán (norte), según fuentes del sector.

Allí, Emilio Boccalini, presidente de uno de los radiotaxi más importantes de la ciudad, explicó que estaban en la calle porque se encuentran en "mínimos históricos". "Aquí no sólo corremos el riesgo de perder nuestros trabajos, sino de ver desaparecer todo el sector", explicó a la prensa local.

En Roma las protestas transcurrieron frente a los ministerios de Finanzas y Transporte con cerca de mil manifestantes protegidos por mascarillas, aunque sin respetar la distancia de seguridad.

La manifestación no estaba autorizada, ya que el gobierno ante la situación actual sólo permite concentraciones estáticas en las que se respete el distanciamiento social.

Los manifestantes portaban pancartas denunciando que "ya no tenemos dinero ni para el combustible".

"El 16 de este mes tengo que pagar 950 euros y me dan 1.000", contó a EFE Valerio, de CLAI, refiriéndose a la contribución del Estado, un veterano taxista que se manifestó en Roma junto a un centenar de compañeros, todos venidos de Génova (norte).

"Necesitamos apoyo", explicó a EFE Davide, que lleva 44 años al volante de su taxi en Bolonia, poco después de dirigirse con un micrófono a todos los concentrados frente al ministerio de Finanzas de la capital. "Hacemos al día 16, 20, 30 euros. No cobramos ni el 20% de los gastos diarios".

Los taxistas reclamaban que su servicio debe continuar en funcionamiento por ley, por lo que necesitan ayudas para poder afrontar los gastos que conlleva su trabajo.

Desde el ministerio de Finanzas lamentaron la huelga convocada, recalcando en un comunicado que ayer mismo se concretó una ayuda de 35 millones de euros que irán destinados al "Bono de Viaje", destinado a personas con discapacidad o pertenecientes a hogares expuestos a los efectos de la crisis pandémica o en situación de necesidad.

Con este bono se contribuiría a pagar los gastos del viaje en taxis u otros vehículos de alquiler con conductor.