LO ÚLTIMO: Juez desestima demanda de Trump en Filadelfia

WASHINGTON (AP) — Los sucesos más recientes sobre la contienda presidencial de Estados Unidos (horas locales):

___

19:10

Un juez federal rechazó el intento del equipo de campaña del presidente Donald Trump para suspender el recuento de votos en Filadelfia bajo el argumento de que hubo una falta de acceso a los observadores electorales, e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo.

El juez federal Paul S. Diamond sugirió que a cada partido se le permita contar con 60 observadores dentro de la sala de un centro de convenciones en el centro de la ciudad donde se realiza el recuento final de votos. Mientras tanto, Trump y el demócrata Joe Biden se vieron envueltos en una apretada lucha por los 20 votos electorales que otorga Pensilvania.

Diamond, designado al cargo por el expresidente George W. Bush, reprendió a los abogados mientras ambas partes discutían sobre quién seguía las reglas, y les recordó que son oficiales de la corte.

“¿En verdad no podemos ser adultos responsables y llegar a un acuerdo?”, preguntó el juez. “Todo esto podría ser en vano (pronto)".

Los republicanos recurrieron al tribunal la tarde del jueves para quejarse de que los funcionarios electorales de la ciudad, bajo gobierno demócrata, hacían caso omiso de una orden de la corte estatal emitida horas antes, la cual les otorgaba mayor acceso al proceso electoral.

___

19:05

The Associated Press aún no declara un ganador en las elecciones presidenciales, debido a que los conteos continúan muy apretados en varios estados indecisos.

Pero el presidente Donald Trump renovó sus acusaciones infundadas de que los demócratas intentan “robarle” la elección. No respaldó sus acusaciones con algún detalle o evidencia. Ni las autoridades estatales o federales han reportado alguna instancia de fraude electoral a gran escala.

Trump habló el jueves desde la sala de prensa de la Casa Blanca, donde arremetió con fuertes críticas a los sondeos preelectorales que lo mostraban detrás del demócrata Joe Biden y aseguró sin evidencia que el proceso de conteo de votos es injusto y corrupto. También reanudó sus críticas sobre el uso extendido de las votaciones por correo durante la pandemia.

El proceso de conteo de votos en todo el país se ha realizado sin contratiempos, y continúa en marcha en varios estados en contienda.

___

18:15

Un recurso legal en Nevada por parte de la campaña del presidente Donald Trump y los republicanos del estado para intentar frenar el conteo de boletas en Las Vegas llega a su fin.

Un documento presentado en una apelación pendiente ante la Corte Suprema del estado indica que la campaña, el Partido Republicano del estado, demócratas y fiscales estatales llegaron a un acuerdo en el que se requiere que funcionarios electorales del condado de Clark brinden “acceso adicional de observación" a las instalaciones de procesamiento de boletas en Las Vegas.

El día de los comicios, el tribunal se negó a detener el conteo basándose en la apelación al fallo de un juez estatal de no frenar el procesamiento de papeletas por correo en Las Vegas y el condado de Clark, un bastión demócrata dentro de un estado mayoritariamente republicano.

En una orden difundida el lunes, el juez James Wilson Jr. de Carson City dijo que no encontró que ni el estado ni el condado de Clark hubieran hecho algo para dar preferencia a un tipo de votación por encima de otro.

Los demócratas de Nevada acusan a los republicanos de intentar reprimir las votaciones en la zona más diversa del estado.

Representantes de la campaña de Trump señalaron el jueves que pretenden interponer otra querella en la corte federal de distrito en Las Vegas para intentar detener el conteo de lo que el codirector estatal de campaña Adam Laxalt ha descrito como “votos indebidos”. La demanda no fue entablada de forma inmediata.

___

15:35

Un juez federal de Washington, D.C., ha ordenado al Servicio Postal de Estados Unidos que realice dos revisiones diarias en sus centros de procesamiento ubicados en estados que tienen plazos extendidos para recepción de votos a fin de que busque los votos enviados por correo y acelere su entrega.

La orden del jueves se mantendrá vigente hasta el final del periodo para la recepción de votos en esos estados.

De acuerdo con los registros de la corte, una orden similar del mismo juez a principios de esta semana resultó en el hallazgo de apenas 13 boletas en una búsqueda en 27 centros de procesamiento en varias áreas electoralmente disputadas.

Los funcionarios electorales de estados reñidos clave aún no concluyen el conteo de votos de la elección presidencial. El candidato demócrata Joe Biden pide paciencia, mientras que el presidente Donald Trump está sopesando sus opciones legales.

Aún es prematuro declarar un ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.

___

14:25

Joe Biden está recibiendo informes virtuales sobre la pandemia del coronavirus y el desplome económico que causa en el país de parte de grupos de expertos, apegándose a la rutina que ha mantenido desde marzo, pese a que el resultado de la elección presidencial sigue en duda.

El exvicepresidente se dirigió la tarde del jueves a una sala de cine en el centro de Wilmington, Delaware, donde su campaña planea establecer un estudio de manera provisional. Él y su compañera de fórmula, la senadora por California, Kamala Harris, suelen sentarse frente a enormes pantallas mientras los expertos participan por medio de videoconferencias.

Biden ha sostenido varias reuniones similares sobre salud pública y economía aproximadamente una vez por semana desde marzo al tiempo que critica al gobierno del presidente Donald Trump por la respuesta de las autoridades federales a una pandemia que ha cobrado la vida de más de 230.000 estadounidenses.

Los periodistas que viajan con Biden no tienen acceso a las sesiones informativas, pero han visto al candidato demócrata entrar a la sala. No atendió preguntas.

___

9:40

Mientras Joe Biden se acerca cada vez más a desalojarlo de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo el jueves que quiere poner fin al recuento.

La insólita declaración del presidente, de desistir de contar votos emitidos legalmente, apareció en un tuit por la mañana con el lacónico texto “¡DETENGAN EL CONTEO!”.

Los que manejan las elecciones son los gobiernos estatales y municipales. Las declaraciones públicas de Trump no afectan el recuento de votos en ningún lugar del país.

Hasta el momento el conteo ha avanzado de manera eficiente y sin indicios de fraude a pesar de las quejas del republicano.

La campaña de Trump ha iniciado medidas legales en varios estados para tratar de detener el recuento debido a una supuesta falta de transparencia. Con todo, su campaña no pierde las esperanzas de que el recuento en Arizona acabe por quitarle la delantera a Biden en el estado.