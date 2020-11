Las alcaldías reportan 1.879 muertes por covid-19, 88 % más que el Gobierno salvadoreño

El Salvador registra oficialmente 34.782 casos confirmados de la covid-19, de los que 3.078 se encuentran "activos" y 30.707 personas se han recuperado. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 5 nov (EFE).- El dato de las personas fallecidas en El Salvador a causa de la covid-19 registrado por la mayoría de las alcaldías suman 1.879, más de un 88 % que las reconocidas oficialmente por el Gobierno, de acuerdo con datos divulgados este jueves por medios locales.

Los reportes, que hacen eco de cifras entregadas a la Asamblea Legislativa por la Corporación de Municipalidades (Comures), señalan que estas 1.879 personas fueron inhumadas con diagnóstico de coronavirus, frente a las 997 que reporta el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele.

A estas inhumaciones se suman 3.727 fallecidos con sospecha de la covid-19 y 1.308 entierros con diagnóstico de neumonía atípica en 257 municipios de los 262 que conforman el país.

El Gobierno salvadoreño no hace públicos los registros sobre las muertes con sospecha o con neumonía atípica.

A mediados de octubre, el ministro de Salud, Francisco Alabí, indicó en una conferencia de prensa que las cifras de fallecidos por la covid que maneja el Gobierno se amparan en las pruebas de laboratorio.

Por otra parte, Alabí defendió la decisión de poner bajo reserva durante dos años la información relacionada a las pruebas del coronavirus.

"No podemos dar un acceso a los expedientes clínicos de los pacientes por la garantía de la privacidad, esta información puede utilizarse de una manera inadecuada", indicó el funcionario.

No obstante, el Índice de Información Reservada del Ministerio de Salud indica que el ministro declaró la reserva de "memorándums y correspondencia generada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública que contenga información relacionada a los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para coronavirus, dirigidas a las distintas dependencias del Ministerio de Salud".

"Debemos de ser prudentes. En su momento habrá tiempo para profundizar sobre estos datos, pero cuando estemos fuera de una crisis sanitaria", agregó.

El Salvador registra oficialmente 34.782 casos confirmados de la covid-19, de los que 3.078 se encuentran "activos" y 30.707 personas se han recuperado.