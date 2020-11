Lam afirma que la estabilidad ha vuelto a Hong Kong gracias a ley seguridad

La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam. EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 6 nov (EFE).- La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, afirmó hoy durante una visita a Pekín que "la estabilidad ha regresado a Hong Kong gracias a la ley de seguridad nacional" que China impuso este año en la excolonia británica tras las protestas que se sucedieron durante la segunda mitad de 2019.

"Desde que entró en vigor, la estabilidad ha regresado a Hong Kong", dijo, poniendo como ejemplo que "no se han registrado incidentes violentos desde entonces. La ley ha demostrado ser eficazmente disuasoria", indicó en una rueda de prensa al término de una visita oficial a la capital china.

En teoría, la ley tenía como objetivo desactivar la mayor crisis recientemente vivida en la urbe financiera tras la oleada de protestas del año pasado que, en numerosas ocasiones, acababan en graves incidentes violentos entre policía y manifestantes radicales.

No obstante, la normativa sanciona con penas de hasta cadena perpetua actos como la secesión o la confabulación con fuerzas extranjeras, lo que provocó temores entre muchos hongkoneses.

Desde entonces, se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.

PROPUESTAS

Durante su visita a la capital china, Lam se entrevistó con el viceprimer ministro Han Zheng, quien felicitó a la jefa del Ejecutivo hongkonés por "superar varios desafíos este año" como la lucha contra la pandemia o la puesta en marcha de la mencionada ley, recoge la televisión hongkonesa RTHK.

Durante el encuentro, Lam incidió en que "hay muchas áreas en las que Hong Kong puede contribuir para integrarse dentro del desarrollo de China", y que "siente profundamente el apoyo del Gobierno central".

Durante la rueda de prensa, Lam señaló que ha recibido una respuesta "muy alentadora" sobre sus propuestas para que China ayude a impulsar la economía de Hong Kong.

Según la televisión hongkonesa, Lam anunciará a finales de este mes un paquete de medidas de estímulo para la maltrecha economía hongkonesa.

El Gobierno hongkonés rebajó en agosto su previsión para el PIB de 2020, esta vez a una horquilla que contempla una reducción de entre un 6 y un 8 por ciento debido a la covid.

La pandemia no es el único problema al que se enfrenta la economía hongkonesa, que en 2019 ya entró en recesión técnica (perdiendo un 1,2 % en el global del año) debido al efecto de las citadas protestas antigubernamentales en la ciudad.