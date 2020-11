Los técnicos encargados del desarrollo de Innóvate Perú Summit 2020 trabajan durante el evento, el 4 de noviembre de 2020, en el Auditorio Ministerio de la Producción, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 6 nov (EFE).- La crisis de la covid-19 es una oportunidad "acelerada" para la innovación y el emprendimiento y debe ser aprovechada. Ese es el aprendizaje que dejó el Innóvate Perú Summit 2020, el mayor evento en el país para emprendedores, inversores e innovadores que culminó este viernes en Lima.

El encuentro, que arrancó el pasado martes, fue un "rotundo éxito", según indicó a Efe Rosmary Cornejo, coordinadora ejecutiva de Innóvate, el organismo público peruano dedicado a la innovación y responsable del foro, pues logró reunir "a más de diez mil personas" en sus presentaciones virtuales, entre emprendedores, inversores, funcionarios públicos y en general agentes del ecosistema emprendedor, cuando la expectativa era congregar apenas a tres mil.

A juicio de Cornejo, esta reunión ha permitido rescatar, particularmente en el contexto de la pandemia de la covid-19, el "rol del Estado para el desarrollo de la innovación", y como precisamente han sido los estados los que han reaccionado a la pandemia con tecnología, ciencia y emprendimiento.

"Como es así que hemos reducido nuestro futuro. En diez años han sido seis meses...Se trabajan ahora cosas que se pensaban para dentro de varios años", razonó Cornejo.

LLEGAR AL INNOVADOR

Innóvate Perú Summit 2020 contó con la presencia de destacados expertos internacionales en innovación y emprendedores de la región latinoamericana, como el gerente y fundador de Platzi, el colombiano Freddy Vega; Mariana Costa, cofundadora y gerente de Laboratoria, y Simón Borrero, el máximo responsable de Rappi.

Allí también hubo espacio para el intercambio de experiencias entre las agencias de innovación públicas de Latinoamérica y para debatir las políticas públicas para el impulso de esta nueva forma de economía.

Para Cornejo, el evento sirvió sobre todo "para llegar a mucho público" que no sabía de la existencia de organizaciones públicas y privadas y que tampoco sabían "hasta donde podían llegar con sus proyectos".

"Hay gente con ideas pero sin fondos y no sabían como canalizar unos con otros. Después de esto esas personas van a poder saber a donde dirigirse, a qué lugares puede acudir para saber qué hacer", afirmó.

INNOVACIÓN ESENCIAL

Por su parte, Gonzalo Villarán, jefe de la unidad de desarrollo y gestión de conocimiento de Innóvate Perú, apuntó a Efe que uno de los temas principales del evento resultó ser la difusión precisamente del concepto de la innovación y su importancia para el desarrollo económico, particularmente en países como Perú.

"Es ver la importancia de la incorporación de la innovación en la matriz productiva existente. Que las MYPES, que son más del 99% de las empresas del Perú puedan pensar en innovación para mejorar sus procesos e incorporar nuevos productos, finalmente para ser mas productivos y competitivos", dijo.

En ese sentido, Villarán indicó que en Perú "las brechas de productividad entre las MYPES y las grandes empresas superan el 95%", lo que implica que hay "mucho por lograr".

"Incorporando innovación y mejorando procesos se puede ser mucho más eficiente y que eso impacte en el bienestar de las personas", añadió.

Dentro de esta idea, en el Innóvate Perú Summit 2020 también se constató, según indicó el funcionario, que precisamente las herramientas digitales, que ya hacen "que la información esté en manos de todos", permiten "la democratización" del acceso a la innovación.

"Así, es cuestión más de tener una actitud hacia la mejora, el cambio, las nuevas cosas. Eso es importante, incorporar la actitud, la información y dar oportunidades para poder añadir conocimiento", apuntó.

En el caso de Perú, "un país netamente emprendedor", esto implicaría superar el hecho de ser "uno de los países con tasas más altas de creación de nuevos negocios pero también de las tasas más altas de muerte del negocio antes del primer año".

"¿Por qué no incorporamos innovación y conocimiento a esa efervescencia emprendedora que tenemos los peruanos?, se preguntó.

"La idea es poder a través de la innovación ganar factores diferenciadores que nos puedan generar ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo de tal forma que nuestras MIPYMES se puedan diferenciar y obtener mayor productividad y beneficios para ellos mismos y la sociedad", culminó.