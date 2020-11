Kuaishou, el principal rival de TikTok en China, saldrá a bolsa en Hong Kong

Un hombre toma una fotografía con su teléfono móvil en la ciudad de Guangzhou, en la provincia de Guangdong (China). EFE/Wu Hong/Archivo

Pekín, 6 nov (EFE).- Kuaishou, el principal competidor en China de Douyin -versión local de la aplicación de vídeos cortos TikTok-, presentó una solicitud para salir a bolsa en Hong Kong.

En su primer folleto informativo para inversores, remitido hoy al mercado hongkonés, la red social no hace públicos algunos detalles clave como la fecha de salida a bolsa ni la cantidad de fondos que prevé obtener con dicha operación.

Lo que sí especifica es qué pretende hacer con ese capital, que invertirá en investigación y desarrollo, en adquisiciones o inversiones en "negocios complementarios" a sus actividades y en "mejorar el ecosistema" de la plataforma con campañas promocionales personalizadas mediante el análisis de datos u ofreciendo servicios adicionales.

Cabe recordar que, tras su última ronda de financiación, Kuaishou -apoyada por el gigante digital chino Tencent- estaba valorada en más de 30.000 millones de dólares (25.418 millones de euros).

Según publicó recientemente la prensa hongkonesa, la compañía tendría intención de debutar en el parqué de la antigua colonia británica a principios de 2021.

Durante los primeros seis meses de este año, apunta el documento, la Kuaishou registró unos 302 millones de usuarios diarios activos, que pasan de media más de 85 minutos cada jornada utilizando las aplicaciones de la compañía.

La red social también busca ampliar sus negocios en un sector en auge en China y en el que ya tiene cierta experiencia como es el comercio electrónico: entre enero y junio, sus plataformas virtuales registraron ventas por hasta 109.600 millones de yuanes (16.554 millones de dólares, 14.021 millones de euros).

GRAN FACTURACIÓN, ¿POCA RENTABILIDAD?

Kuaishou, centrada principalmente en las ciudades más pequeñas del país, multiplicó por 4,7 sus ingresos entre 2017 y 2019, situándolos en los 39.120 millones de yuanes (5.911 millones de dólares, 5.006 millones de euros) en ese último año; en el primer semestre de 2020 ya ha facturado 25.321 millones de yuanes (3.826 millones de dólares, 3.241 millones de euros), un 48,3 % más que en el mismo período del año pasado.

A pesar de esto, la compañía advierte a los inversores de la posibilidad de no encontrar vías sostenibles de rentabilidad para sus productos, ya que en los tres últimos años ha arrojado pérdidas, que se ampliaron un 58 % entre 2018 y 2019 hasta los 19.652 millones de yuanes (2.970 millones de dólares, 2.514 millones de euros).

Este año no ha sido mejor, ya que solamente en el primer semestre perdió 68.091 millones de yuanes (10.290 millones de dólares, 8.713 millones de euros), más que triplicando el resultado negativo del año anterior completo.

Esta noticia llega días después de que la prensa china informase de que ByteDance, , desarrolladora de Douyin, se está planteando la salida a bolsa -también en Hong Kong- de su plataforma de vídeos cortos.

La plaza hongkonesa se está convirtiendo en un destino atractivo para las compañías tecnológicas chinas, ya sea para debutar en el mercado de valores -como sería el caso de Kuaishou- o para llevar a cabo una segunda salida a bolsa como hizo el año pasado Alibaba, que ya cotizaba en Nueva York.

Las amenazas de un desacople económico entre China y Estados Unidos, potencias cuyas relaciones se han agriado en los últimos dos años, y las sanciones de Washington a compañías chinas como TikTok han hecho que algunas de estas firmas se lo piensen dos veces antes de elegir Estados Unidos como lugar para salir a bolsa, según algunos analistas.