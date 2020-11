José Manuel Parada se pronuncia en la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera

09/09/2019 José Manuel Parada se pronuncia sobre el enfrentamiento público que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



En su día, José Manuel Parada fue uno de los mejores amigos de Isabel Pantoja. La tonadillera terminó esa amistad de forma abrupta - como tantas otras de las que mantuvo hace años - pero el periodista sigue teniendo cariño por la artista y nos ha desvelado qué le parece la exclusiva bomba que Kiko Rivera ha concedido a la revista Lecturas atacando ferozmente a su madre.



Impactado, Parada confiesa que "todavía no me lo creo, me lo cuentan hace 15 días y digo no es posible. Se han dicho cosas de Isabel que le está diciendo su hijo que yo creo que ningún periodista ha dicho, por muy enemigo que sea de la Pantoja. Seguramente si lo decimos cualquier periodista esto estaría en los tribunales y perderías lo que pasa es que al ser su hijo quién lo dice pues quizás la madre no tome medidas y por eso dice cosas que nadie jamás ha dicho".



?Muy sincero, el periodista hablar de cómo era Isabel Pantoja como madre cuando tenía relación con ella: "Como no es mi madre, me tendría que poner en las carnes de Kiko para saber por qué está el tan enfadado, yo la conozco como amiga, conmigo no se ha portado muy bien y no ha sido buena amiga. Una amiga si se molesta con alguien llama y lo dice. Yo últimamente no tengo relación con ella pero claro, puedo hablar de la compañera de trabajo que fue, de la amiga que fue y todas esas cosas, como madre yo sí que la he visto en otros tiempos, yo entraba en su casa y la he visto tratar con mucho cariño y siempre hablando de sus hijos como una madraza. Kiko sabrá, yo tampoco me pongo en contra de Kiko, cuando Kiko habla él sabrá por qué habla pero sí que es cierto que aunque tengamos problemas con nuestras madres procuramos ser un poco discretos y no montar un escándalo así. Ese es el concepto que yo tengo del padre, de la madre y de la familia. Yo soy de los que digo, mejor limpiar los trapos en casa que no así".



?Acerca de la propiedade de Cantora y si es o no en su totalidad de Kiko, el expresentador de "Cine de barrio" cree que "el chiquillo cuando firmó a pesar de que era mayor de edad no leyese lo que firmaba y la madre dijo firma aquí. Yo creo que legalmente es muy difícil, era mayor de edad, si ya tenía sus 18 años la culpa es de él de no haber leído lo que le ponía la madre pero también entiendo que tú confías en tu madre y no crees que tu madre te engañe. También he oído que la madre no le engañó, que el señor Calderón que era el amigo del padre ha visto todo lo que se está diciendo y dice que no es justo porque se firmó de acuerdo con las ocho partes que había. No sé. Creo que esto va a dar mucho de qué hablar y tenemos Kiko y Pantoja para rato".



?