Joaquín Niemann da positivo por covid-19 y no jugar el Masters de Augusta

En la imagen el golfista chileno Joaquín NiemannEFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- El golfista chileno Joaquín Niemann, número 41 del ránking mundial, anunció este viernes que dio positivo por covid-19 y por lo tanto no participará la próxima semana en el Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos grandes del circuito masculino.

"Desafortunadamente testeé positivo para coronavirus y no podré jugar @themasters (Masters de Augusta) la semana que viene", escribió en su cuenta de Twitter el deportista chileno, que este sábado cumplirá 32 años.

"Este torneo significa mucho para mí, tengo muy buenas memorias de cuando lo jugué como campeón del LAAC (Campeonato Latinoamericano Amateur, por sus siglas en inglés) y en verdad estoy muy desilusionado de no poderlo jugar este año, pero haré todo lo posible por tener una pronta recuperación mientras mantengo a mi familia y a mi equipo sanos", agregó Niemann.

Esta iba a ser la segunda vez que el chileno disputase el afamado torneo que cada año se celebra en Augusta (Georgia, Estados Unidos), pero la primera en la que lo iba a hacer como profesional.

El Masters de Augusta fue aplazado de abril a noviembre y se jugará del 12 al 15 de este mes.

El circuito profesional de golf estipula en sus medidas de seguridad sanitaria una cuarentena de 10 días para quienes den positivo por covid-19.