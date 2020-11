James Rodríguez supera lesión y vuelve a ser convocado por Everton para choque ante United

6 nov (Reuters) - El mediocampista del Everton James Rodríguez será convocado para el partido del sábado en casa por la Premier League contra el Manchester United tras perderse por lesión la derrota ante el Newcastle United el fin de semana pasado, dijo el técnico Carlo Ancelotti.

El colombiano, que se unió al Everton procedente del Real Madrid al término de la pasada temporada tras pago de 20 millones de libras (26,29 millones de dólares), ha tenido un comienzo brillante en su estancia en Goodison Park, aportando tres goles y tres asistencias en seis partidos de liga esta temporada.

"Va a jugar mañana y espero que pueda hacerlo lo mejor posible", dijo Ancelotti en una conferencia de prensa el viernes.

"No sé si está al 100% (en forma), pero lo necesitamos. Físicamente está bien, se ha recuperado del pequeño problema que tenía. Si hubiera una duda, no jugaría. No hay riesgo de otra lesión", añadió el italiano sobre el internacional colombiano, cuya selección recibirá por la eliminatoria mundialista sudamericana el 13 de noviembre a Uruguay y cuatro días más tarde visitará a Ecuador.

Everton busca volver a la senda del triunfo tras sucesivas derrotas ante Southampton y Newcastle, pero Ancelotti espera un partido duro ante Manchester United, que terminó tercero la temporada pasada.

El United ocupa el puesto 15 en la clasificación después de un muy mal comienzo de campaña.

"Es una gran oportunidad para olvidar esas dos derrotas y permanecer en la parte alta de la tabla", dijo el exextrenador del AC Milan, Real Madrid y Bayern Munich, entre otros equipos. "Es cierto que (el United) ha tenido altibajos, pero algunos partidos jugaron muy bien".

(1 dólar = 0,76 libra esterlina) (Reporte de Manasi Pathak en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)