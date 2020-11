¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

El neozelandés Peter Snell. EFE/UPI/jgb/Archivo

Madrid, 6 nov (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones, junto algunos datos curiosos, están al final.

1. Según una regla no escrita, los Juegos Olímpicos cambian de continente en cada edición. No siempre fue así. ¿Cuándo fue la última vez en que se repitió continente?

a. Ámsterdan 1928

b. Berlín 1936

c. Helsinki 1952

2. Los programas de Solidaridad Olímpica tienen su origen en el Gran Terremoto de Chile de 1960, el más potente de la historia de la humanidad. Tres meses después de la catástrofe, la participación del equipo chileno en los Juegos de Roma fue sufragada por...

a. El COI

b. El gobierno italiano

c. Los comités olímpicos francés e italiano

3. En los Juegos de Tokio 1964 el corredor neozelandés Peter Snell hizo un doblete insólito al ganar las pruebas de...

a. 100 m y 110 m.v.

b. 800 m y 1.500 m

c. 1.500 m y maratón

4. La primera campeona olímpica nacida en el África negra fue la etíope Derartu Tulu, cuando ganó los 10.000 m en...

a. Los Ángeles 1984

b. Seúl 1988

c. Barcelona 1992

5. Los atletas locales griegos Ekaterini Thanou y Konstantinos Kenteris protagonizaron el mayor escándalo de los Juegos de Atenas 2004 al saltarse un control antidopaje y, para justificar su falta, fingir...

a. Un accidente de moto

b. Que se habían quedado dormidos

c. Una gastroenteritis

SOLUCIONES:

1. Respuesta c: Desde los Juegos de Helsinki 1952, que sucedieron a los de Londres 1948 y a los de Berlín 1936 -una serie de tres Juegos europeos-, cada edición se ha disputado en un continente distinto a la que la precedió. No hay ninguna norma en la Carta Olímpica que obligue a que sea así, pero los miembros del COI han votado siempre desde 1952 siguiendo esa pauta.

2. Respuesta c: Con el fin de que las consecuencias del terrible terremoto de 1960 no impidiesen la participación del equipo chileno en los Juegos de Roma, el comité olímpico francés corrió con los gastos del viaje de los deportistas y el comité olímpico italiano con los de su alojamiento.

3. Respuesta b: El neozelandés Peter Snell, que ya había ganado los 800 m en Roma 1960, se impuso cuatro años después tanto en los 800 como en los 1.500, una distancia que jamás había corrido antes. Fue el primer hombre en firmar este doblete desde que en Amberes 1920 lo hizo el británico Albert Hill. Después de Snell, nadie lo ha repetido en unos Juegos Olímpicos.

4. Respuesta c: La etíope Derartu Tulu, oro en los 10.000 m de los Juegos de Barcelona'92, fue la primera negra africana que se proclamó campeona olímpica. En esa misma distancia también ganó el oro en Sídney 2000 y el bronce en Atenas 2004.

5. Respuesta a: Thanou y Kenteris fingieron un accidente de moto y una posterior hospitalización para justificar su ausencia de un control antidopaje. Descubiertos, renunciaron a su participación en los Juegos, en los que eran aspirantes a medalla, ella en los 100 m, él en los 200.