Fútbol/Segunda.- El Leganés suma su primer empate de la temporada ante el Albacete

06/11/2020 Albacete y Leganés empatan sin goles en el Carlos Belmonte. El Leganés no pudo con el Albacete Balompié en la inauguración de la undécima jornada de la Liga SmartBank (0-0) cosechando su primer empate de la temporada que le permite seguir en los puestos de 'play-off' a la espera de que se disputen el resto de partidos. DEPORTES LALIGA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Leganés no pudo con el Albacete Balompié en la inauguración de la undécima jornada de la Liga SmartBank (0-0) cosechando su primer empate de la temporada que le permite seguir en los puestos de 'play-off' a la espera de que se disputen el resto de partidos.



Los pupilos de José Luis Martí fueron superiores, sobre todo en la primera parte, pero no encontraron el camino del gol. Borja Bastón falló un claro mano a mano a los 20 minutos y Arnaiz la estrelló en el larguero al borde de la media hora. Sin embargo, los pepineros no pudieron batir a Tomeu Nadal en un buen acto inicial.



El Albacete intentó responder con algún balón a la espalda para que lo pelease Roman Zozulia, pero tampoco sacó nada positivo. En la segunda parte el duelo se embarró entre las continuas faltas y los numerosos cambios. El empate deja al Leganés cuarto clasificado y a los manchegos, en la decimonovena posición.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 11.



-Viernes 6.



Albacete - Leganés 0-0.



-Sábado 7.



Cartagena - Logroñés 16.00.



Mirandés - Sporting Gijón 18.15.



Espanyol - Lugo 21.00.



-Domingo 8.



Sabadell - Málaga 14.00.



Alcorcón - Fuenlabrada 16.00.



Rayo Vallecano - Almería 16.00.



Mallorca - Ponferradina 18.15.



Oviedo - Castellón 18.15.



Tenerife - Zaragoza 20.30.



-Lunes 9.



Girona - Las Palmas 21.00.