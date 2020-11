Fútbol.- El seleccionador italiano Roberto Mancini, positivo por coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El seleccionador italiano de fútbol, Roberto Mancini, ha dado positivo por coronavirus este viernes, según ha informado la Federación de Fútbol del país, tras un test previo a la semana de concentraciones de cara a los partidos internacionales, dos de ellos en la Liga de Naciones.



La Federación de Italia explicó que Mancini se mantenía asintomático y que se autoaislaba en su casa en Roma. El combinado transalpino tiene programado albergar un amistoso con Estonia este miércoles, y jugará contra Polonia el 15 de noviembre y contra Bosnia el 18 de noviembre para la UEFA Nations League.



Por otra parte, el internacional bosnio Edin Dzeko, que juega como delantero de la Roma, también dijo que dio positivo por coronavirus, lo que lo obligó a perderse los próximos partidos. "Tendré que esstar en un período de cuarentena", escribió el jugador de 34 años en Instagram. "Quiero tranquilizar a todos los que me conocen, por suerte no tengo ningún síntoma en particular".