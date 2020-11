Fani Carbajo desvela cómo está, en este momento, su relación con Christofer

12/08/2020 Fani Carbajo, además, se posiciona al lado de Irene Rosales y Kiko Rivera en su enfrentamiento con Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



En el peor momento de su relación con Christofer y confesando que actualmente la relación está rota y no sabe si le dará una segunda oportunidad porque pronto puede conocer a otra persona, Fani Carbajo ha reaparecido en el estreno del musical "Resistiré". Además de hablarnos de su actual situación amorosa, la concursante - amiga de Irene Rosales desde que grabaron "Ven a cenar conmigo gourmet" - sale en defensa de la sevillana y de Kiko Rivera en la lucha que el dj mantiene con su madre, Isabel Pantoja.



- CHANCE: Hoy toca disfrutar de resistiré, aunque sea sola



- FANI: Hay que resistir siempre, vengan los baches que vengan, hay que seguir adelante y seguir luchando. No nos podemos quedar en casa porque haya un virus que al final nos quiera encerrar. Tenemos que luchar entre todos. Toda mi vida he estado luchando



- CH: ¿no has tenido una vida fácil?



- FANI: He tenido una vida muy complicada, siempre he resistido a las adversidades y nada me va a parar y menos el coronavirus, que por cierto lo he pasado. Me han salido bastantes anticuerpos. Tuve un pequeño constipado, un dolor de cabeza leve, y me hice la prueba y me salió negativo. A Christofer le salieron anticuerpos entonces yo me hice la serología y me salieron anticuerpos también. El peque yo creo que también lo ha pasado, porque si nosotros lo hemos pasado también lo ha tenido que pasar él. Por mucha precaución que tengamos, yo no salía de casa, al final mira, lo pillas en cualquier sitio. No podemos tener miedo, con tener precaución, mantener la distancia, suficiente. Y no ir de fiesta. Yo salgo ahora a sabiendas que ya lo he pasado porque yo estaba en mi casa, iba a trabajar y no hacía absolutamente nada, pero ya sabiendo que lo he pasado.



- CH: ¿y qué tal con Christofer?



- FANI: Pues ahí estamos, no estamos pasando por nuestro mejor momento. Nos hemos separado. La situación está que él se fue de casa, me ha dado mi tiempo. Nos seguimos viendo, seguimos teniendo trato por el tema del peque porque son muchos años



- CH: El niño le quiere cómo un padre



- FANI: Es que le llama papá. Entonces cuando yo lo necesito él viene y se queda con él o se lo lleva si yo tengo que trabajar. Él con el tema del peque no se va a lavar las manos y doy gracias a Dios de haber encontrado a un hombre que aunque no estemos juntos se siga habiendo cargo de un hijo que no es suyo.



- CH: Que diferencia con el tema de Isabel Pantoja y su hijo ¿verdad?



- FANI: Yo he alucinado, no me lo esperaba para nada. Ella que siempre ha presumido de buena madre, al final me he dado cuenta, viéndolo desde casa que no es buena madre, eres Isabel Pantoja. Deja a tú hijo, deja que crezca, si no le va bien la música que pruebe en otra cosa, pero dejale que él se equivoque



- CH: ¿tú conoces a kiko?



- FANI: Yo con kiko he coincidido un par de veces cuando vivía en Sevilla, por amigos en común, pero no le conocía personalmente. A Irene si la conozco desde lo de vente a cenar conmigo. Nos intercambiamos los números de teléfono y es una niña encantadora. Irene no tiene la culpa de nada, Irene se está comiendo muchos marrones que debería haberse comido la madre. Irene ha ayudado a kiko. Yo a Irene se lo dije, porque yo sé lo que es sacar una casa adelante y más cuando tu pareja tiene problemas. Y más cuando cada dos por tres salen mensajes de chicas, eso no todo el mundo lo aguanta. Ella lucha y lucha y tiene dos niñas preciosas, Lo que tenía que hacer Isabel es estar orgullosa de la familia que tiene. Yo ya no me creo lo que diga Isabel Pantoja. Ella tiene un afán de protagonismo increíble y lo único que la importa son sus fans, el dinero y una cámara. Ha dejado de lado a sus hijos y a sus nietas.



- CH: Tú estuviste a punto de casarte, ¿puede cambiar todo y que volváis?



- FANI: Nosotros hemos estado juntos ocho años. La que le ha dejado he sido yo



- CH: ¿le vas a dar otra oportunidad?



- FANI: Es que no lo sé, es que me lo estoy pensando y lo mismo dentro de un mes he conocido a otro chico



- CH: ¿has conocido a alguien?



- FANI: No, no hay nadie, ni quiero conocer a nadie. Yo estoy sola, esperando a centrarme y aclararme y saber lo que quiere mi cabeza y mi corazón.



- CH: ¿tu hijo que te dice?



- FANI: Que vamos a volver, que lo sabe. Me dice que es su padre que por qué no le llamo. Yo le digo que no me coma la cabeza y que me deje. No losé, hay muchas parejas que se han dejado y al tiempo han vuelto, no lo sé.