Eva González y Cayetano Rivera cumplen 5 años de casados ¿en su mejor momento?

MADRID, 6 (CHANCE)



A finales del año pasado muchos fueron los que dudaron de la relación entre Cayetano Rivera y Eva González, ya que después de las informaciones que salieron en diciembre del 2019 en las que aseguraban -con unas imágenes- que el torero había sido desleal a la presentadora con Karelys Rodríguez, todo apuntaba a que ese gran amor se rompería. Pero no fue así y a día de hoy siguen juntos y demostrando a todo el mundo que su amor está por encima de todo y de todos, pero sobre todo han demostrado que estos 'rumores' no les ha terminado afectando a su relación.



Hoy, se cumplen 5 años de esa maravillosa boda en la que Cayetano Rivera y Eva González se dieron el 'Sí, quiero' delante de todos los invitados. Un evento que podemos denominar el más importante del año ya que se casaban dos personas muy queridas en el ámbito social.



Pero como todo gran amor, las brechas empiezan a surgir justo a los 5 años de la celebración del compromiso. Y es que tras los rumores de una supuesta infidelidad, Eva González se ha dejado ver en contadas ocasiones y, la mayoría de veces, en soledad. Aunque sabemos que la pareja sigue compartiendo su vida, estos rumores e informaciones han afectado muy y mucho a la presentadora y a todo el entorno.



Recordemos que no se trata de una información que se cuenta en un plató de televisión o en un medio de comunicación, sino que son fotografías de Cayetano Rivera con Karelys Rodríguez, que aunque solamente pudimos verles paseando, demostraban que al menos, una relación de amistad existía.



Independientemente de esto, parece que Eva González y Cayetano Rivera han superado todos los baches que les han puesto en el camino y han demostrado que su amor está por encima del bien y del mal. Hoy, un día después de que la presentadora cumpliese 40 años, los dos tortolitos celebran que su amor sigue sumando puntos y que los dos están preparados para superar cualquier tormenta.