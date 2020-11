Etiopía dice verse forzada a una guerra interna en Tigray

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — El ejército de Etiopía dijo el jueves que el país se ha visto obligado a librar una “guerra imprevista y sin sentido” contra su bien armada región de Tigray, la cual aseguró que aviones habían bombardeado zonas de su capital, en una marcada intensificación de un conflicto en el que las partes no han exhibido disposición a un diálogo para calmar la crisis.

El jefe adjunto del ejército de Etiopía anunció que fuerzas militares están siendo enviadas desde otras partes del país a luchar en Tigray. “El ejército no irá a ninguna parte”, declaró Birhanu Jula a la prensa, en medio de los temores de que la confrontación pudiera propagarse a otras regiones en la segunda nación más poblada de África. “La guerra terminará ahí”.

Por su parte, el presidente de la región de Tigray, Debretsion Gebremichael, dijo a la prensa que “nuestra posición es defendernos de los enemigos que lanzaron una guerra contra la región de Tigray... Estamos dispuestos a ser mártires”.

El gobierno de Etiopía no ha hecho declaraciones sobre el presunto bombardeo del que informó el jueves en la noche la difusora regional de Tigray.

Las fuertes declaraciones fueron emitidas un día después de que el primer ministro Abiy Ahmed dijo a la nación que el ejército continuará efectuando esta semana operaciones en respuesta a un supuesto ataque del gobierno regional contra una base militar.

Los observadores advierten que una guerra civil en Etiopía que implique a Tigray podría desestabilizar la turbulenta región del Cuerno de África. El primer ministro, ganador el año pasado del Premio Nobel de la Paz por sus radicales reformas políticas, enfrenta ahora su mayor desafío para mantener unido a un país de unos 110 millones de habitantes, muchos de los cuales pertenecen a minorías.

Las comunicaciones continuaban interrumpidas en la región norteña de Tigray después de que los servicios dejaran de funcionar más o menos cuando el despacho de Abiy anunciara inicialmente el ataque y la acción militar a primeras horas del miércoles. La falta de comunicaciones ha dificultado los intentos para verificar la versión del gobierno federal etíope sobre los acontecimientos.

La tranquilidad parecía reinar en la capital de Tigray, Mekele, el jueves en la mañana a pesar de las escaramuzas sucedidas en otras partes, dijo una fuente a The Associated Press a condición del anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones a la prensa.

Anna informó desde Nairobi, Kenia