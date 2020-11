Estados Unidos.- Sordo lamenta que un "mamarracho" como Trump ponga en cuestión un sistema democrático y apuesta por Biden

22/10/2020 rueda de prensa del secretario general de CCOO, Unai Sordo, para analizar la situación laboral, económica y social de España y Andalucía. En Sevilla (Andalucía, España), a 22 de octubre de 2020. ECONOMIA María José López - Europa Press



BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)



El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha lamentado que un "mamarracho" como Donald Trump esté "poniendo en cuestión un sistema democrátivo" y ha confiado en que finalmente gane Joe Biden las elecciones en EEUU y no se produzca un "enfrentamiento civil" en el país.



En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, se ha referido a las elecciones en EEUU y al "trampismo" que se está produciendo en ese país y que tiene "derivadas en Europa e incluso en España de un tiempo a esta parte". A su juicio, es una expresión política a la que hay que "pegarle una pensada porque deconstruye la democracia".



"Y se está demostrando, un mamarracho de estas características poniendo en cuestión un sistema democrático, es verdad que bastante complejo, pero que si lo que está ocurriendo en EEUU, ocurriera en cualquier país de América Latina, qué no se estaría oyendo de los sectores conservadores, por ejemplo de EEUU", ha añadido, en referencia a si lo hiciera Nicolás Maduro, Evo Morales o "cualquier dirigente latinoaméricano que no fuera del gusto del establishment norteamericano".



Sordo espera que la situación en EEUU se resuelva "de la manera menos mala posible", es decir, que gane Joe Biden y que no haya un "enfrentamiento civil en EEUU, que tampoco es descartable".