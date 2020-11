Estados Unidos.- Laya dice que "es preocupante" el discurso de Trump, que pasa "por encima las instituciones" y las cuestiona

03/11/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (España), a 3 de noviembre de 2020. Durante el pleno de hoy, el Ejecutivo ha respondido a cuestiones relacionadas, entre otros temas, con el número de peticiones tramitadas del ingreso mínimo vital, las políticas de empleo en los sectores más afectados por la crisis del COVID-19, o la compra de material sanitario para la segunda ola de la pandemia. POLITICA POOL. Ángel Navarrete. El Mundo



Europa pedirá un reseteo de las relaciones aunque reconoce que será "más fácil dependiendo de quién gane"



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este viernes que "es preocupante" el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pasa "por encima las instituciones" y que las cuestiona.



En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, la ministra ha señalado que su discurso se apropia de una retórica que "quiere reflejar lo que se ha venido a llamar el apropiarse del pueblo". "Y en ese apropiarse decir que hay que pasar encima las instituciones... atención, que tenemos una pista de dónde están los peligros en estos discursos", ha añadido.



En esta línea, la titular de Exteriores ha explicado que, con su discurso, Trump intenta hacer ver que lo que impide adoptar políticas que den solución a los problemas de los ciudadanos "son las instituciones, el establecimiento, los cargos: los de siempre". Pese a este mensaje, González Laya no cree que "haya nadie mas establishment" que el candidato a la reelección.



A su juicio, cuando Trump hizo campaña antes de su primer mandato reflejaba en su discurso "muchas preocupaciones de los ciudadanos". "Gran parte de su éxito es porque tocó temas que preocupaban. El tema de la desigualdad, de quien ha perdido su empleo* cuatro años después, hay que preguntarse si ha dado respuesta a esos problemas", ha apostillado.



La ministra se ha expresado así después de que el propio Trump haya puesto en cuestión el sistema electoral estadounidense. "Es cierto que estamos asistiendo a unas circunstancias y unos comentarios un poco inusuales para una democracia y un país como EEUU", ha reconocido González Laya, que cree que "el mejor antídoto contra cualquier cuestionamiento" serán "las instituciones".



En cualquier caso, y sea cual sea finalmente el resultado de los comicios, Laya ha explicado que Europa "va a pedir a quien gane un reseteo de las relaciones". "Nos jugamos mucho en este reseteo. Hay una serie de medidas comerciales tomadas por la administración actual que nos parece no son justas y que penalizan a nuestros agricultores", ha lamentado.



Así, la ministra ha insistido en que existe una "disposición" por parte de la UE para iniciar de nuevo un diálogo en temas como el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán o el acuerdo de desarme con Rusia. "También no somos naif, no somos ingenuos. Será más fácil resetear dependiendo de quién gane", ha zanjado.