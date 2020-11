Esperan terminar hoy el recuento de votos de las elecciones en Puerto Rico

Una mujer recibe un lápiz y la papeleta de votación en un centro de votación en San Juan. EFE/Thais LLorca/Archivo

San Juan, 6 nov (EFE).- El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, Francisco Rosado, señaló que espera que este viernes se pueda terminar el recuento de los votos que se depositaron presencialmente el día de las elecciones del 3 de noviembre de la isla.

Mientras, el escrutinio de los votos por adelantado y por correo se iniciará el lunes, probablemente.

De la votación saldrán los nuevos cargos para la Gobernación y para el representante de la isla ante el Congreso de Estados Unidos, además de los miembros de la Asamblea Legislativa y municipios.

Rosado, en declaraciones a los medios, indicó que la certificación oficial de ganador a la Gobernación solo se podrá conocer al final del escrutinio general, en dos o tres semanas.

Resaltó que se trabaja para que durante la jornada de este viernes se pueda terminar con el recuento del voto presencial de la jornada de las elecciones, el pasado martes.

Pero matizó que si eso no ocurriera los votos restantes pasarían al escrutinio general que comenzará el lunes junto al resto del voto adelantado, modalidad a la que se acogieron muchos miles de puertorriqueños, entre otros motivos para evitar contagios por la covid-19.

Rosado indicó que el recuento de votos se ha demorado cerca de tres días debido al gran número de electores que emitieron su sufragio mediante la modalidad adelantada, de forma muy superior a pasados comicios.

En anteriores elecciones, la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVA) contabilizaba cerca de 15.000 votos adelantados, mientras que en estos comicios la cifra alcanzó los 227.000 sufragios.

Rosado subrayó que, de hecho, el material recibido -además del voto del día de los comicios- es 10 veces superior al de las últimas elecciones de 2016.

No precisó cuántas papeletas quedan por contabilizar, pero comentó que hay 52 cajas con votos todavía por revisar.

Respecto a las acusaciones de lentitud y fallos organizativos, Rosado dijo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este viernes llegaron 115.000 papeletas que no fueron procesadas por las máquinas por diferentes motivos, un volumen de trabajo que reconoció es difícil de absorber con los medios disponibles de la CEE.

Respecto a la certificación preliminar que se anunció el martes y el miércoles y que situaba por delante al candidato a la Gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, matizó que se hizo de acuerdo a lo que estipula el Nuevo Código Electoral, nada más.

Pero la "certificación final se da al final del escrutinio, eso siempre se ha hecho así", aclaró sobre cuándo se conocerá el ganador definitivo en la carrera para el gobernador, el puesto más importante.

Con un 97,63 % de los colegios escrutados, Pierluisi cuenta con 405.648 votos y el 32,90 %, mientras que el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, tiene 388.950 y el 31,55%.

Por otra parte, en la lucha por la alcaldía de San Juan, el candidato del PNP, Miguel Romero, cuenta ya con 43.874 votos, mientras que el del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, 41.978.

Rosado insistió en que solamente una vez que el evento cierre, que podría ocurrir hoy, se puede preceder a certificar parcialmente los resultados.

Sobre la desconfianza provocada por los retrasos, dijo que entre la población hay una falta de orientación y que la educación elimina el temor.

En relación al retraso en divulgar los números de las elecciones el martes a través de internet, matizó que se trató de un problema del acceso a la página en la red de la CEE, pero que el sistema internamente sí funcionó.

"El intranet iba bien. El acceso del público de fuera falló porque hubo 1,4 millones de accesos y se hundió", explicó.