Equipo de Record TV, un mes a lomos de La Bestia para invitar a la reflexión

Sao Paulo, 6 nov (EFE).- El equipo de Record TV que coordina el periodista brasileño Gustavo Marcelo Costa, reconocido con el Premio de Periodismo Rey de España, estuvo un mes a lomos de La Bestia para retratar el sufrimiento de la migración centroamericana e invitar a la reflexión sobre un problema global que "va en aumento".

"Para nosotros era importante contar la historia de las personas, pero también acompañarlas durante el trayecto y eso fue fundamental para aprobar el reportaje", afirma Costa en una entrevista con Efe, quien concibió "A Besta", emitido por Record TV en 2019.

El documental, compuesto por dos capítulos, se sumerge en la dramática odisea de las familias centroamericanas montadas en el conocido "tren de la muerte" que atraviesa México, en su intento por llegar a Estados Unidos.

"Huyen de la guerra, la persecución religiosa, política, del hambre y de los grupos armados", dejan todo atrás, en busca de "una vida mejor", explica.

Pero antes de tocar el cielo, tienen que atravesar el "infierno" de La Bestia. El sufrimiento es extremo; el peligro está en cada rincón y así se refleja en la obra periodística. De hecho, muchos de los migrantes no consiguen pisar Estados Unidos.

"Los números de muertos y mutilados son muy expresivos por una razón obvia, las personas pasan muchos días encima del tren. Se caen, se mutilan, mueren...", explica el periodista.

Según recoge el documental con base en datos oficiales, alrededor de 150.000 personas se aventuran en La Bestia cada año, de las que unas 1.300 mueren o sufren alguna mutilación durante el trayecto.

"Obviamente conmueve, uno está observando historias tan tristes, que impresiona y lo que intentamos es transmitirlo de la mejor manera posible al público, intentando dar la dimensión que la historia merece", subraya.

UNA PRODUCCIÓN REPLETA DE PELIGROS

Romeu Piccoli, Henrique Beirangê y Michel Mendes acompañaron in situ el éxodo centroamericano. Pero detrás de ellos hubo todo un equipo que coordinó Costa y en el que también participaron Fabiana Vilella, Mateus Munin, Natália Florentino, Pablo Toledo, Rafael Gomide, Rafael Ramos y Renata Garofano.

Para el viaje les entregaron hasta un equipamiento de alpinismo para evitar caídas fatales mientas estaban subidos en el tren.

La falta (o ausencia) de seguridad fue otro de los aspectos que más preocuparon al equipo de profesionales de Record TV durante los 28 días de grabación.

"Sabíamos que los países por lo que íbamos a pasar, con problemas de violencia, organizaciones criminales y carteles, son lugares donde el periodista no es muy bienvenido", apunta Costa, quien ha pasado 18 de sus 42 años en Record, una de las cadenas más importantes de Brasil.

Gustavo, como responsable del proyecto, se acostumbró, por la diferencia horaria, a recibir llamadas en plena madrugada de los reporteros que acompañaban La Bestia.

A veces eran llamadas rutinarias, otras eran más serias sobre decisiones que podrían poner en riesgo la vida del equipo, como pasar o no una madrugada en la ciudad de México donde más matan periodistas.

Siempre optaron por la seguridad, dice Costa, aunque ello implicase retrasar los tiempos de producción o mayores costes.

Costa confía en que el documental sirva para que el mundo "esté atento" a este fenómeno migratorio porque considera que "va en aumento".

EL DOCUMENTAL COMO FORMA DE REFLEXIÓN

Y por ello, para explicar este y otros problemas sociales, Costa reivindica el género documental en televisión en un tiempo en el que "hay mucha información y no conseguimos reflexionar sobre ella".

"El documental para TV te da esa oportunidad. Una pieza larga de 60 minutos te permite sumergirte en el asunto, sacarlo a la luz y explicarlo a las personas", defiende.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que este año celebran su XXXVII edición, reconocen cada año la labor informativa de profesionales de la información en lenguas española y portuguesa. "A Besta" fue escogido entre 26 proyectos de siete países presentados en la categoría de televisión.

Están convocados por la Agencia Efe y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y patrocinados por Suez y Llorente & Cuenca.

