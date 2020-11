Emergentes favorecen Gobierno de Biden con Senado republicano

(Bloomberg) -- Una presidencia de Joe Biden, controlada por un Senado con mayoría republicana, puede ser justo lo que buscan los inversionistas de los mercados emergentes.

Si bien se ve que el demócrata sigue políticas propicias para el comercio y el medio ambiente, un Congreso dividido puede evitar que aumente demasiado el gasto fiscal. Eso significa más exportaciones y un crecimiento más rápido para los países en desarrollo, así como un impulso para los activos más riesgosos a partir de una Reserva Federal más acomodaticia, según inversionistas y analistas.

Las acciones de mercados emergentes se dirigen a su mejor desempeño semanal en cinco meses después de una semana turbulenta causada por los posibles resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La demanda de los inversionistas por activos más riesgosos ha aumentado en medio de la especulación de que Biden ganará la presidencia. Con el resultado final aún incierto, los encargados de la política monetaria dejaron las tasas de interés cerca de cero el jueves y no modificaron las compras de activos.

El índice MSCI de acciones de mercados emergentes subía el viernes por quinto día, solidificando el desempeño del jueves, cuando alcanzó el nivel más alto desde 2018 y borró todas sus pérdidas posteriores a la pandemia. Mientras continuaba el conteo en Estados Unidos, un indicador similar de las monedas de los países en desarrollo subió 0,2%.

Nota Original:Biden Without Blue Wave May Still Be a Win for Emerging Markets

©2020 Bloomberg L.P.