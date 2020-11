El Salvador supera las 1.000 muertes por la covid-19, según el Gobierno

Un hombre trabaja en un restaurante de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 6 nov (EFE).- El registro gubernamental de muertes a causa de la covid-19 en El Salvador superó este viernes las 1.000, una cifra por debajo de los datos de inhumaciones reportados por las alcaldías.

De acuerdo con el sitio oficial covid19.gob.sv del Ministerio de Salud, la referida cifra llegó a 1.002 con los 5 fallecidos computados el jueves.

El dato de contagios confirmados llegó a 34.966, de los que 30.941 se recuperaron y 3.023 se mantienen activos.

El número de personas fallecidas por el coronavirus que mantiene el Gobierno es inferior en más del 87 % a los datos reportados por las alcaldías, que se basan en actas oficiales de defunción.

Un reporte entregado a la Asamblea Legislativa por la Corporación de Municipalidades (Comures) señala que 1.879 personas fueron inhumadas con diagnóstico de coronavirus.

A estas inhumaciones se suman 3.727 fallecidos con sospecha de la covid-19 y 1.308 entierros con diagnóstico de neumonía atípica en 257 municipios de los 262 que conforman el país.

El Gobierno salvadoreño no hace públicos los registros sobre las muertes con sospecha o con neumonía atípica, mientras que la cifra de neumonía es superior en más del 44 %, respecto a 2019.

Las cifras del Boletín Epidemiológico, que corresponden a la semana 41 del 2020, señalan que la neumonía se cobró la vida de 1.150 personas, frente a los 797 decesos computados en el año 2019.

El Gobierno salvadoreño ha puesto en reserva la información relacionada con las pruebas de la covid-19 por dos años.

"No podemos dar un acceso a los expedientes clínicos de los pacientes por la garantía de la privacidad, esta información puede utilizarse de una manera inadecuada", indicó el ministro de Salud, Francisco Alabí, a mediados de octubre.

No obstante, el Índice de Información Reservada del Ministerio de Salud indica que el ministro declaró la reserva de los documentos y correspondencia generados por el Laboratorio Nacional de Salud Pública.

Se trata de los documentos que contengan información relacionada a los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para coronavirus, dirigidas a las distintas dependencias del Ministerio de Salud.