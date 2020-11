El posible estancamiento dispara las fortunas de capital privado

(Bloomberg) -- Para algunos, el estancamiento no es siempre una mala noticia.

Los gestores de capital privado y sus inversores, preocupados por los planes progresistas de un aumento de impuestos y la regulación de su industria, se sienten aliviados de que la posibilidad de una “ola azul” que habría dado a los demócratas el control de la presidencia y ahora ambas cámaras del Congreso ahora parece poco probable.

Ello ha disparado las fortunas de cinco de los titanes de capital privado más ricos de empresas cotizadas desde la elección gracias al avance bursátil. Leon Black, de Apollo Global Management Inc.; Steve Schwarzman, de Blackstone Group Inc.; David Rubenstein en Carlyle Group Inc.; Tony Ressler, de Ares Management Corp., y Henry Kravis en KKR & Co. obtuvieron ganancias.

El aumento total de las participaciones de los cinco gestores ascendía a US$2.200 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Los precios de las acciones de las firmas aumentaron de 6% a 12% desde el martes, superando el avance de 3,3% del índice Russell 1000 Index Financials.

“Parte de la razón por la cual algunos pueden ver una posible presidencia de Joe Biden y un Senado controlado por el Partido Republicano como algo positivo para la industria de capital privado se debe a que ese supuesto genera estancamiento”, señaló el analista de Bloomberg Intelligence Nathan Dean. “Y el estancamiento puede no ser algo malo cuando se miran las posibles políticas que podrían haber sucedido bajo una ola azul”.

En ese escenario, probablemente no habrá un cambio radical de la regulación del capital privado, incluida la eliminación de la deducibilidad del impuesto a los intereses, dijo el jueves Jefferies Financial Group Inc. en un informe.

Impacto a beneficios

Los cambios regulatorios y aumentos de impuestos favorecidos por los demócratas podrían haber perjudicado a las firmas de adquisiciones de múltiples maneras, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Paul Gulberg. El aumento de los impuestos corporativos para los gestores de capital privado “afectaría sus ganancias”, dijo, pero también “afectaría a las compañías de cartera que poseen en sus fondos, que serían gravadas a una tasa más alta”.

Los aumentos de impuestos a las ganancias de capital también podrían haber tenido repercusiones para los rendimientos de los fondos, dijo.

Algunos fundadores de capital privado invirtieron grandes sumas en este ciclo electoral. Schwarzman donó US$30,5 millones a causas conservadoras, lo que lo convierte en el quinto mayor donante individual del Partido Republicano.

Aun así, el apoyo a los conservadores no fue unánime. Jonathan Gray, presidente y director de operaciones de Blackstone, donó alrededor de US$3,1 millones a los demócratas y también organizó una recaudación de fondos para Biden.

