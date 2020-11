El goleador Sebastián Ferreira, novedad de Paraguay ante Argentina y Bolivia

En la imagen, el goleador del Libertad paraguayo Sebastián Ferreira (i). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 6 nov (EFE).- El goleador del Libertad, Sebastián Ferreira, es una de las principales novedades de la lista de 30 jugadores presentada este viernes por el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, para los partidos de la semana próxima contra Argentina y Bolivia de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022.

La lista de Berizzo se compone de 11 jugadores de los equipos de las ligas nacionales más 19 de las competencias extranjeras que el argentino convocó hace una semana.

Otras novedades entre los citados de equipos locales son el defensa de Cerro Porteño Santiago Arzamendia, que fue baja por covid-19 en los partidos de la tanda anterior contra Perú y Venezuela, y el arquero de Olimpia Alfredo Aguilar.

Como en esos duelos, Berizzo ha vuelto a recurrir para el ataque, desde las opciones de los jugadores nacionales, a Raúl Bobadilla, del Guaraní, en dupla delantera con Ferreira, que fue el máximo anotador del pasado torneo Apertura, con 13 dianas.

La lista de extranjeros quedó en 19 este martes cuando la Albirroja anunció las bajas de los porteros Roberto Junior Fernández, del Botafogo brasileño, y Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano, además del delantero del Racing argentino Lorenzo Melgarejo.

El reemplazo de Melgarejo, anunciado ese día, es Braian Samudio, del Rizespor turco.

Los arqueros que aparecen en la lista presentada este viernes son, además de Aguilar, Anthony Silva, que ya jugó frente a Venezuela, y el joven portero de Cerro Porteño Miguel Martínez, de 21 años.

Paraguay enfrentará a Argentina el 12 de noviembre como visitante y cinco días después recibirá a Bolivia en Asunción.

La Albirroja, que no se clasifica a una cita mundialista desde Sudáfrica 2010, afrontará esos partidos tras empatar en la anterior tanda con Perú 2-2 y vencer a Venezuela por 0-1.

La lista de 30 jugadores de la Albirroja:

- Porteros: Anthony Silva (Nacional-PY), Alfredo Aguilar (Olimpia-PY) y Miguel Martínez (Cerro Porteño-PY).

- Defensas: Robert Rojas (River Plate-ARG), Juan Escobar (Cruz Azul-MEX), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Omar Alderete (Hertha Berlín-GER), Blas Riveros (Brondby-DIN), Alberto Espínola (Cerro Porteño-PY) y Santiago Arzamendia (Cerro Porteño-PY).

- Centrocampistas: Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Nimes Olympique-FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Matías Rojas (Racing Club-ARG), Alejandro Romero Gamarra (New York Bulls-USA), Óscar Romero (San Lorenzo-ARG), Jorge Morel (Guaraní-PY), Mathias Villasanti (Cerro Porteño-PY), Ángel Cardozo (Cerro Porteño-PY) y Rodrigo Rojas (Olimpia-PY).

- Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo-ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha-QAT), Darío Lezcano (Juárez-MEX), Antonio Sanabria (Real Betis-ESP), Miguel Almirón (Newcastle United- GBR), Brain Samudio (Rizespor-TUR), Raúl Bobadilla (Guaraní-PY) y Sebastián Ferreira (Libertad-PY).