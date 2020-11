El fútbol argentino avanza en el entretenimiento digital con nuevo videojuego

El fútbol argentino avanza en su incursión en el entretenimiento digital con el inminente lanzamiento de Banfield Penalty Challenge (BPC), un videojuego creado por el club Banfield que busca incrementar la "cultura digital", explicó a Efe su ideólogo, Federico Winer. EFE

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El fútbol argentino avanza en su incursión en el entretenimiento digital con el inminente lanzamiento de Banfield Penalty Challenge (BPC), un videojuego creado por el club Banfield que busca incrementar la "cultura digital", explicó a Efe su ideólogo, Federico Winer.

El Banfield Penalty Challenge, que será lanzado en diciembre para conmemorar el 125 aniversario del club (que se cumple el 21 de enero), es un videojuego desarrollado por Raising Games protagonizado por Edward Banfield que consta de 125 preguntas.

Winer, oriundo de Banfield, es profesor de la Universidad de Loughborough de Inglaterra y trabaja en el Instituto para el Desarrollo de Negocios en el Deporte.

"En uno de los proyectos de digitalización que trabajamos en la universidad tuvimos diversas ideas, entre otras, hacer un videojuego para incrementar el fan engagement y la cultura digital en tiempos de covid. Era buscar cómo expandir marcas deportivas en momentos donde el negocio principal del deporte está cambiando. Hablé con la gente de Banfield y les interesó", dijo Winer.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS CLUBES TRADICIONALES

Para Winer, la pandemia del coronavirus "aceleró" los procesos de transformación digital de muchos clubes deportivos.

"Hoy por hoy todos los clubes sufren de no tener socios o de que sus ingresos por socios y otros recursos que no sean la televisión son ínfimos. Con lo cual, dentro de esa migración de ingresos es importante abrir nuevos canales digitales", analizó.

"Los clubes tienen que cambiar su paradigma", señaló Winer, que trabajó con proyectos en clubes como el Chelsea, el Bayern Munich, el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao, sobre todo con herramientas digitales para medir el desempeño de los futbolistas.

"Los clubes se profesionalizaron en medir a los jugadores, pero poco hicieron para acercarse desde el punto del metadato a los hinchas y a los simpatizantes. Los clubes solo de sus hinchas no pueden vivir. Hoy no solo compiten por puntos, compiten por tiempo de atención", analizó.

Para este especialista, los clubes deportivos deben generar nuevos canales de comunicación con sus hinchas.

"Eso implica un cambio de paradigma. Tienen que romper ciertos moldes que en el mundo del deporte es muy difícil porque los clubes fueron exitosos de esa manera durante décadas. El que no innova no está condenado a la desaparición, pero sí estará más en decadencia", aseguró.

SOBRE EL BANFIELD PENALTY CHALLENGE

Winer y otras siete personas trabajaron durante 750 horas para crear el Banfield Penalty Challenge, que estará disponible en ocho idiomas.

"El club se beneficia de poder tener una interacción las 24 horas los siete días de la semana con la gente, Esto es una aplicación que no caduca, vas pasando de nivel y podés ganar premios digitales y si el club así lo determina premios reales también", remarcó.

Winer lo calificó como "un proyecto único en el mundo del entretenimiento digital que trasciende lo que es un videojuego" porque permite expandir "la marca" del club y de la ciudad de un modo innovador.

Este videojuego no es el primer paso que da Banfield en su transformación digital. El club organizó hace un mes un torneo del videojuego Rocket League.

"En una semana tuvimos 1.500 inscritos. Fue un éxito rotundo con gente de 12 países que se conectó, no necesariamente eran hinchas. Tuvo muy buena repercusión. Los clubes tienen que cambiar el paradigma y no tener miedo de involucrar su marca profesional con nuevas vías de entretenimiento", aseguró.

"Empezar una estrategia en el mundo de los eSports no es poner un chico con la camiseta de tu club a jugar al FIFA o al Pro Evolution Soccer. Para ampliar la marca gamer tenés que salir de tu zona de confort. Tenés que entender a tu público objetivo", añadió.

Para lograr eso, los clubes deberían tener canales en plataformas de transmisión como Twitch, Facebook Live o Youtube Gaming.

"Sino no vas a poder conectarte con esa gente porque no hablás su idioma. Es como decir: 'Quiero expandir mi marca a China', pero sin hablar chino", sostuvo Winer.

