EEUU.- YouTube suspende uno de los programas de Steve Bannon tras sugerir que pondría la cabeza de Fauci "en una pica"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La plataforma de vídeos YouTube ha eliminado uno de los programas del antiguo asesor político de la Casa Blanca Steve Bannon, después de sugerir que "pondría la cabeza" de Anthony Fauci "en una pica", mientras que la red social Twitter ha suspendido su cuenta oficial durante "al menos una semana".



En la última entrega de su programa War Room Pandemic, que se puede ver en directo a través de YouTube, Bannon no sólo ha pedido el despido de Fauci, el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, y de Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sino que sus cabezas fueran ensartadas en sendas picas a las puertas de la Casa Blanca.



"Me gustaría volver a aquellos tiempos anteriores de la Inglaterra de los Tudor, pondría las cabezas en picas, correcto, las pondría en las dos esquinas de la Casa Blanca como una advertencia a los burócratas federales", ha dicho durante un diálogo con el otro conductor del programa, Jack Maxey.



"Eliminamos este video por violar nuestra política contra la incitación a la violencia", ha dicho el portavoz de YouTube, Alex Joseph. "Continuaremos vigilando mientras hacemos cumplir nuestras políticas en el período postelectoral", ha informado la agencia de noticias Bloomberg.



Por su parte, Twitter ha decidido cancelar "al menos durante una semana" la cuenta de Bannon en esta red social, @Warroompandemic, al considerar que había "violado" las reglas de uso de la plataforma, tras compartir este contenido a través de ella.



Bannon, quien llegó a ser uno de los más estrechos colaboradores de Trump, primero como su jefe de campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y después como asesor político de la Casa Blanca, fue detenido, aunque finalmente puesto en libertad bajo fianza el pasado mes de agosto, tras ser acusado de fraude y blanqueo de dinero en el proyecto de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México.



De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Bannon, quien abonó una fianza de 5 millones de dólares (4,2 millones de euros) para poder salir de prisión, y los otros tres acusados "orquestaron un esquema para defraudar cientos de miles de dólares a los donantes" de la iniciativa 'Nosotros construimos el muro'.



A través de una campaña de 'crowdfunding' recaudaron más de 25 millones de dólares de los que, según dijeron "reiteradamente", "no cogerían ni un centavo para sus salarios".



Sin embargo, los investigadores afirman que Bannon usó más de un millón de dólares para pagar a uno de los implicados, Brian Kolfage, y cientos de miles de dólares para gastos personales.