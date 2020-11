EEUU es el primer país en superar 100.000 casos diarios de covid

(Bloomberg) -- Estados Unidos superó los 100.000 casos de coronavirus, una nueva e inquietante marca, ya que el país enfrenta la perspectiva de un aumento sostenido en las enfermedades y muertes por covid-19 en los próximos meses.

Hasta el jueves a las 6:30 p.m., hora de Nueva York, se habían reportado 106.414 casos en el país, lo que eleva el total a 9,6 millones, según datos de la Universidad John Hopkins compilados por Bloomberg. La cantidad de nuevos contagios ha aumentado en todo el país, incluso en muchos de los estados clave del Medio Oeste que se esperaba que desempeñaran un papel fundamental en las aún inciertas elecciones presidenciales.

A pesar de que se ha incrementado el número de casos, las pruebas están aumentando más lentamente. Según Covid Tracking Project, en la semana hasta el 4 de noviembre, los nuevos casos aumentaron 7,1%, mientras que las pruebas aumentaron 6,2%.

El número de fallecidos por covid-19 también está en ascenso, superando el jueves los 1.000 por tercer día consecutivo. Si bien las tasas de mortalidad siguen siendo más bajas que en la fase inicial de la pandemia en la primavera, es probable que la cifra general de muertes aumente junto con el número de casos a medida que se aceleren las tasas de contagio. Las muertes tienden a llevar varias semanas de retraso respecto de las tendencias de contagio.

Los epidemiólogos han estado advirtiendo durante algún tiempo que es posible que EE.UU. observe un marcado aumento en las infecciones durante los meses más fríos. También están aumentando los nuevos casos en Europa, donde los líderes han tomado medidas para cerrar la actividad económica y tratar de evitar el colapso de los sistemas de salud. Sin embargo, se ha hablado poco de medidas similares en EE.UU., incluso pese a que muchos hospitales se están preparando para un gran flujo de pacientes con covid-19 en las próximas semanas.

Gobernadores de estados como Nueva York, Nueva Jersey y Ohio expresaron el jueves una mayor preocupación por el aumento de los contagios, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo más temprano que el reciente aumento de casos es “particularmente preocupante”.

El incremento se produce mientras científicos se apresuran en el desarrollo de vacunas viables, un esfuerzo que se ha visto retrasado en ocasiones debido a que algunos ensayos clínicos se han suspendido por motivos de seguridad. Y, si bien hay una gama cada vez mayor de opciones de tratamiento disponibles para los médicos, incluida la terapia antiviral recientemente aprobada remdesivir, es probable que otras terapias muy promocionadas tengan un suministro más limitado incluso una vez que reciban la autorización de los reguladores.

