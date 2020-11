Diogo Jota brilla con los Reds y mete presión a Roberto Firmino

El espectacular aterrizaje del portugués Diogo Jota en el Liverpool se está convirtiendo en un dilema para el técnico alemán Jurgen Klopp, ya que la facilidad goleadora del portugués compromete la posición de titular indiscutible del internacional brasileño Roberto Firmino.

Jota acaba de firmar un triplete en Champions frente al Atalanta el martes, lo que supone su firme candidatura para ser titular el domingo en el choque clave de la Premier League frente al Manchester City.

El Liverpool pagó en septiembre 45 millones de libras (49 millones de euros/53 millones de dólares) al Wolverhampton para hacerse con los servicios del extremo de 23 años por cinco temporadas.

- Más goles -

Jota, que marcó en su debut en casa ante el Arsenal, suma siete goles en diez apariciones, incluidos seis en los cuatro últimos duelos del Liverpool.

Con estos registros ya suma más goles con el Liverpool en 2020 que Firmino, que solo ha marcado un gol esta temporada, cinco en todo el año natural.

El egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané permanecen como intocables en el famoso ataque de los Reds, por lo que Firmino se convierte en el jugador que podría perder su estatus ante el empuje de la nueva pieza de Klopp.

Indispensable para el técnico alemán por su trabajo y capacidad de creación, Firmino siempre ha presentado cifras goleadoras inferiores a las de Salah y Mané desde su llegada a Anfield hace cinco años.

- Pies como guantes -

Gran parte del éxito del Liverpool, ganador de la Champions en 2019 y defensor del título esta temporada en la Premier, se ha basado en la feroz presión que lidera el trío atacante.

Un punto a favor para Jota es que con los Wolves, dirigidos por el portugués Nuno Espirito Santo, el estilo de juego era similar.

Esta ventaja ha acortado los plazos de su adaptación y Klopp le prefirió a Firmino en el once que goleó 5-0 al Atalanta el martes en Bérgamo.

Ahora habrá que ver si el alemán se atreve a mantener su apuesta en un gran escenario, ante el City en el Etihad Stadium.

La otra opción es juntar a toda su artillería; Salah, Mané y Firmino unidos a Jota, como ya hizo en una victoria ante el Sheffield United el mes pasado.

"Las buenas actuaciones nunca me han dado un dolor de cabeza. Pero el mundo es a veces un mal lugar, cuando alguien brilla hablamos inmediatamente sobre otro jugador", dijo Klopp.

"Es importante tener más que once jugadores y Diogo ha jugado un superpartido, no significa nada sobre Bobby (Firmino) y no hay nada que me provoque dolores de cabeza", insistió.

Hace solo unos meses Jota no era la prioridad para el Liverpool, que perseguía el fichaje del internacional alemán del Leipzig Timo Werner, captado finalmente por el Chelsea.

Después, el precio del extremo senegalés del Watford Ismaila Sarr fue demasiado alto, por lo que los Reds se volcaron para contratar a Jota, recomendado por el ayudante de Klopp Pepijn Lijnders.

Muy técnico, Jota parece tener un guante en su pie y sus cualidades son ideales para el sistema ofensivo de los Reds.

Firmino, respaldado por Klopp, deberá recuperar el olfato goleador. "Bobby ha jugado 500 partidos seguidos con nosotros y como no estuvo en la Champions League parece que ya no está con nosotros", señaló el alemán.

"Pero para mucha gente, si preguntas '¿qué hace especial al Liverpool?' dirán 'la manera en la que Bobby Firmino está jugando'", completó el alemán.

smg/pm/iga