De Santander a ING, recortes de empleo en banca superan 75.000

(Bloomberg) -- Pese a que los bancos europeos informaron pérdidas de préstamos menores a lo previsto y fortalecieron los índices de capital en el tercer trimestre, los recortes de empleos siguieron llegando en todo el continente.

Banco Santander SA, de España, planea recortar hasta 2.000 empleos en su negocio en Polonia. El británico Lloyds Banking Group Plc anunció que iba a recortar 1.070 puestos, principalmente en sus unidades tecnológicas y minoristas. El banco holandés ING Groep NV anunció el recorte de 1.000 empleos para finales de 2021.

Las medidas elevan los recortes totales anunciados a nivel mundial este año a 75.368, según datos recabados por Bloomberg. La cifra se encamina a superar los aproximadamente 80.000 recortes del año pasado.

Numerosos prestamistas en todo el mundo están acometiendo recortes, pero alrededor del 80% de ellos son de grupos europeos cuyos mercados internos se enfrentan a pocas perspectivas de crecimiento y tasas de interés bajas. Estos recortes se suman a una tendencia de reducción de personal constante en los bancos europeos desde 2008.

Las reducciones se producen pese a que muchos prestamistas europeos hacen alarde de su fortaleza financiera para presionar a los reguladores a reiniciar los dividendos a pesar del aumento de nuevos casos de coronavirus y las restricciones que amenazan con generar más dificultades económicas. Dos días antes de que Santander anunciara recortes de empleos, la presidenta Ana Botín abogó por la reanudación del pago de dividendos.

Botín dijo en un comunicado que estaba segura de que el banco podría volver a pagar dividendos una vez que las condiciones regulatorias lo permitan, dado el desempeño actual del grupo, la solidez del balance, el perfil de liquidez y la mezcla de negocios.

