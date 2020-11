Cultura.- Detenido un sospechoso por el asesinato del actor Eddie Hassell

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La policía de Grand Prairie, Texas, ha arrestado a un hombre de 18 años por el asesinato del actor Eddie Hassell. El intérprete, conocido por trabajos en películas como Jobs o Los chicos están bien, falleció por impacto de bala el pasado domingo 1 de noviembre.



Según un comunicado recogido por Deadline, un hombre llamado D'Jon Antone fue arrestado acusado de asesinato. Antone está detenido en Grand Prairie con una fianza de 500.000 dólares. La publicación señala que los detectives de Grand Prairie determinaron que el crimen se cometió durante un robo cometido también por parte del arrestado, que no era residente de la ciudad de Grand Prairie. Anteriormente los investigadores confirmaron que un coche fue sustraído de la escena del crimen, pero posteriormente fue recuperado por las autoridades.



Hassell, residente de Waco (Texas), recibió un disparo en el estómago frente al apartamento de su novia en Grand Prairie alrededor de la 01:00 a.m. del domingo 1 de noviembre. La novia de Hassell estaba en su apartamento cuando sucedió, pero no vio al agresor. Los vecinos acudieron en su ayuda y llamaron a los servicios de emergencia. El intérprete, que tenía 30 años, fue declarado muerto en el hospital.



Además de interpretar a Clay en Los chicos están bien, el actor trabajó en la serie Surface entre 2005 y 2006, así como en la ficción Criadas y malvadas. Tuvo pequeños roles en la gran pantalla en largometrajes como 2012 o Jobs. Su último trabajo, la película Oh Lucy!, data del año 2017. Además, también realizó apariciones puntuales en títulos como Bones, Southland, Studio 60 o Joan de Arcadia.