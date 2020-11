Con o sin acuerdo el Brexit traerá perturbaciones comerciales, afirma un informe

Las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea experimentarán "serias interrupciones" el 1 de enero, tanto si hay un acuerdo posbrexit como si no, advirtió el viernes la muy respetada Oficina Nacional de Auditorías británica (NAO).

El organismo responsable de controlar el gasto público en el Reino Unido no oculta su preocupación por la falta de preparación a menos de dos meses del fin del período de transición posbrexit.

En un informe, la NAO consideró que el ejecutivo ha avanzado en la adaptación de la infraestructura fronteriza, pero que las medias adoptadas están lejos de ser suficientes.

Los preparativos se han visto retrasados por la pandemia de coronavirus y siguen existiendo importantes riesgos, en particular para Irlanda del Norte y para las empresas que comercian con el continente, señala.

El auditor advierte que los sistemas informáticos no han sido probados y las zonas de tránsito de los camiones no están listas. También señala que el gobierno aún no ha previsto suficientes agentes de aduanas.

La NAO recuerda que Londres estimó que, en el peor de los casos, entre el 40% y el 70% de los camiones que transitan entre el Reino Unido y la UE no estarían listos para los controles aduaneros el 1 de enero.

En el caso de una ruptura brutal sin acuerdo, hasta 7.000 camiones podrían quedar varados cerca del puerto de Dover el 1 de enero, con hasta dos días de espera para cruzar el Canal de la Mancha, según estimó el ejecutivo británico en septiembre.

"Es probable que se produzcan perturbaciones y el gobierno debe responder rápidamente para minimizar el impacto, una situación que se ha hecho aún más difícil por la pandemia de covid-19", advirtió Gareth Davies, director de la NAO.

El informe llega en un momento en que aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre la relación comercial posbrexit pese al poco tiempo restante.

Bruselas informó esta semana de que siguen existiendo "serias divergencias". Pero incluso si se llega a un acuerdo, se restablecerán controles aduaneros, con la burocracia que ello conlleva, haciendo que el comercio sea menos fluido que antes del Brexit.

jbo-acc/mar