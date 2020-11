Clara Lago sorprende con un radical cambio de imagen

10/07/2019 Clara Lago, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Clara Lago se encuentra, por motivos de trabajo, en Buenos Aires. La actriz, que está a punto de comenzar el rodaje de un nuevo proyecto del que todavía no ha desvelado ningún detalle, acaba de sorprender, sin embargo, con un sorprendente y radical cambio de look. La novia de Dani Rovira, a la que siempre hemos visto con el pelo moreno - a juego con sus expresivos ojos - luce ahora una melena rubio platino con la que, para qué negarlo, nos ha dejado sorprendidos.



Así ha reaparecido la actriz en su última publicación de Instagram. Y aunque ha intentado "ocultar" su rubia cabellera fotografiándose con la capucha de su chaqueta puesta, el color de su pelo es lo primero en lo que hemos reparado al ver la imagen. ¿Clara Lago rubia? Aunque la protagonista de "Siete apellidos vascos" todavía no se ha pronunciado sobre su espectacular cambio de look - que no estamos seguros de que le favorezca tanto como su moreno natural - todo apunta a que se debe a exigencias del guión y que su rubio platino tiene mucho que ver con su nuevo proyecto cinematográfico.