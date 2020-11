Ciencia.-Cambios masivos en los animales del Ártico por el cambio climático

06/11/2020 Caribús POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FLCKR



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Tres décadas de datos sobre movimientos de animales en el Ártico, rastreados a través de una enorme nueva base de datos, muestran un cambio generalizado de comportamiento.



La base de datos, descrita en un artículo publicado este jueves en la revista 'Science', incluye registros de ecologistas de todo el mundo, entre ellos más de 200 proyectos de investigación que rastrean los movimientos de más de 8.000 animales marinos y terrestres desde 1991 hasta la actualidad.



"Lo que obtuvimos es este enorme conjunto de datos que puede decirnos cómo está evolucionando el comportamiento de los animales frente al cambio climático", explica Gil Bohrer, profesor de ingeniería civil, ambiental y geodésica en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, quien desarrolló la base de datos y es uno de los autores principales del artículo.



Los científicos saben que el Ártico se está calentando. Las temperaturas promedio han aumentado alrededor de 2,3 grados centígrados desde la década de 1970, según muestra una investigación. Y las primaveras más tempranas, los inviernos más cálidos, la reducción del hielo y el aumento del desarrollo humano están afectando el comportamiento de los animales nativos, han comprobado los investigadores.



Junto con los detalles de la base de datos, el artículo incluye los resultados de tres estudios basados en los datos que muestran cambios de comportamiento a largo plazo y a gran escala en los comportamientos de águilas reales, osos, caribúes, alces y lobos.



Los ecologistas han estado observando especies individuales y animales individuales durante años, pero hasta esta base de datos, no existía una fuente completa para recopilar los datos recopilados a lo largo del tiempo en diferentes estudios y recopilados por diferentes investigadores en agencias académicas, privadas y gubernamentales. La base de datos está alojada en Movebank, una plataforma de investigación y colaboración para el movimiento de animales, desarrollada y alojada en el Instituto Max Planck, en Alemania.



Recopilar, limpiar y sintetizar los datos en una base de datos fácil de usar implicó navegar las fronteras políticas, las políticas de las instituciones de investigación individuales y 30 años de notas de miles de investigadores.



Pero recopilar los datos en un solo lugar era importante, explica Bohrer: sin la base de datos, los científicos de todo el mundo tendrían dificultades para cuantificar los efectos a largo plazo del cambio climático y otras actividades humanas en los animales en todo el Ártico.



"Los ecologistas están haciendo lo mejor que pueden, pero a menudo, los datos de seguimiento de movimiento se perderían: los investigadores se retiran o se trasladan a otras posiciones, el disco duro termina perdiéndose, el cuaderno de investigación se pierde o se desecha, y luego esos datos se pierden desaparecido", apunta Bohrer.



"Y el seguimiento de animales es muy difícil de hacer, por lo que un proyecto de investigación podría abarcar un puñado de animales, tal vez decenas como máximo --prosigue--. Cada etiqueta de movimiento de animales cuesta cientos, y a veces miles, de dólares, y es necesario capturar el animal y seguirlo. Es mucho trabajo y mucho dinero".



La base de datos, según destaca, permite a los investigadores compartir su trabajo con otros científicos, lo que potencialmente ahorra dinero y tiempo y, por primera vez, permite a los ecólogos identificar y localizar datos recopilados por otros en cualquier parte del Ártico y utilizar datos compartidos para evaluar Movimientos a largo plazo y a gran escala de múltiples especies de una fuente de datos común.



Los tres estudios de investigación que basaron sus hallazgos en la base de datos muestran que los animales del Ártico están cambiando sus comportamientos de manera que podrían afectar la capacidad de los animales para comer, aparearse y sobrevivir.



Un estudio comparó los movimientos de más de 100 águilas reales entre 1993 y 2017 y descubrió que las aves inmaduras que migran hacia el norte en la primavera llegaron a esa región antes después de un invierno suave, lo que indica que las temperaturas más cálidas pueden empujarlas a migrar antes.



Sin embargo, las águilas reales adultas, que de media comienzan su migración antes que las aves inmaduras, no cambiaron sus patrones. Eso podría tener consecuencias para la nidificación y la supervivencia de los polluelos, encontraron los autores del estudio. En ese caso, el acceso a datos completos brinda a los ecologistas mejores estrategias para manejar esas poblaciones de aves.



Otro estudio rastreó a más de 900 hembras de caribú entre 2000 y 2017 y encontró que más manadas del norte están dando a luz a principios de la primavera, mientras que las fechas de parto de las poblaciones del sur no han cambiado.



Las fechas de parto de las poblaciones del norte aparentemente están respondiendo a las condiciones medias más cálidas y al comienzo de la primavera en el Ártico. Sin embargo, esta respuesta de fechas de parto anteriores es arriesgada. Las fechas de comienzos de la primavera están asociadas con una mayor variación climática y es más probable que los eventos de nieve profunda a fines de la primavera maten a los terneros nacidos antes en la temporada.



Un tercer estudio analizó las velocidades a las que los osos, caribúes, alces y lobos se movieron por la región de 1998 a 2019 y encontró que esas especies se movían a diferentes velocidades dependiendo de las temperaturas estacionales, la lluvia y la nieve del invierno.



Esto es importante para la capacidad de los animales para sobrevivir: la capacidad de muchos animales terrestres para cazar alimentos se basa en su capacidad para moverse por grandes áreas de tierra. El estudio encontró que los alces y los caribúes se movían más en los días con temperaturas más altas, mientras que sus depredadores, los lobos y los osos negros, tendían a moverse menos. Los resultados sugieren que los herbívoros tendrán más dificultades para encontrar comida y evitar a los depredadores a medida que las temperaturas continúen aumentando.



La base de datos también brinda a los investigadores una línea de base de cuántos animales se comportaban a principios de la década de 1990, lo que les permitirá rastrear los cambios en las próximas décadas.