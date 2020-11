Chile dice que hay "condiciones" para iniciar una "nueva etapa" con Bolivia

El canciller chileno, Andrés Allamand. EFE/Felipe Trueba/Archivo

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- A dos días de que Luis Arce asuma como nuevo presidente de Bolivia, el canciller chileno, Andrés Allamand, dijo este viernes que existen las "condiciones" para iniciar una "nueva etapa" en la relación bilateral entre ambos países, que mantienen desde hace años una disputa territorial.

"Hemos visto con buenos ojos que el presidente (Arce) ha hablado de la necesidad de una buena vecindad y nosotros, por nuestra parte, hemos hablado de la necesidad de una proximidad progresiva", indicó Allamand en rueda de prensa.

Chile, que lleva desde 1978 sin embajador en La Paz, "tiene la mejor disposición para, a partir del respeto del tratado de 1904 y el fallo de La Haya de 2018, iniciar una nueva etapa en la relación con Bolivia", agregó el ministro.

El conflicto se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Bolivia perdió su salida al mar con la cesión a Chile del desierto de Atacama, lo que le supuso la pérdida de 400 kilómetros de costa y se ratificó con el denominado Tratado de Paz y Amistad (1904).

La disputa se intensificó en 2013, cuando el expresidente Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda que buscaba obligar a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico.

El máximo tribunal, sin embargo, dictaminó en octubre de 2018 en un histórico fallo que Chile no tiene obligación legal de negociar, aunque instó al diálogo entre ambos.

"Para esa nueva etapa es muy importante revitalizar lazos en los distintos ámbitos", apuntó Allamand, quien informó de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, no podrá viajar a la toma de posesión de Arce este domingo al tener "una agenda particularmente intensa estos días".

Piñera, en el cargo desde marzo de 2018 para su segundo mandato no consecutivo, recibirá el domingo en Santiago al presidente de Colombia, Iván Duque, quien asistirá antes a la investidura de Arce, junto a varios mandatarios latinoamericanos y el rey Felipe VI de España.

Bolivia vivió el año pasado una de sus mayores crisis políticas, con la renuncia forzada por los militares del expresidente Morales y su sustitución por un gobierno derechista encabezado por Jeanine Añez.

En las nuevas elecciones presidenciales celebradas el pasado 18 de octubre, Arce, que había sido ministro de Morales, venció en primera vuelta con un 55 % de los sufragios frente al 28,8 % que consiguió su contendiente, el expresidente Carlos Mesa.