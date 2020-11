Centroamérica.- 'Eta' deja a su paso por Centroamérica al menos 27 muertos y otros tantos desaparecidos

04/11/2020 Inundaciones provocadas por 'Eta' a su paso por San Pedro Sula, Honduras. POLITICA SETH SIDNEY BERRY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La tormenta tropical 'Eta' ha dejado en su paso por Centroamérica al menos 27 muertes en Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Guatemala, mientras que otras tantas personas siguen desaparecidas.



No obstante, el balance de decesos podría ser mayor, ya que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha explicado que al menos 50 personas podrían haber muerto después de un deslizamiento de tierra que se llevó por delante 25 casas en San Cristóbal de Verapaz, en la zona central del país.



Las autoridades de Honduras han indicado que más de 360.000 personas han sido afectadas por el paso del huracán, y 2.770 han tenido que ser evacuadas hasta este jueves. El norte de Honduras y los departamentos atlánticos han sido los más azotados por la fuerza de 'Eta'.



"Hasta el momento se reportan seis personas desaparecidas, tenemos unas incidencias en Tela que están siendo confirmadas, eso podrían incrementar a once (los desaparecidos), pero está por confirmarse", ha indicado el ministro de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales de Honduras, Max Gonzales, tal y como informa el diario local 'La Prensa'.



La cifra de muertos en Honduras asciende a trece por los deslizamientos de tierra y las inundaciones, mientras que el país sigue bajo alerta roja, aunque se espera que 'Eta' siga debilitándose.



Por su parte, las autoridades de Panamá han confirmado cinco muertes en el país asociadas a las fuertes lluvias, de las cuales dos son de menores de edad, mientras que dos personas siguen desaparecidas en la provincia de Chiriquí.



El gobernador de esta provincia, Juan Carlos Muñoz, ha indicado que se ha evacuado a alrededor de 700 personas debido a los deslizamientos y la crecida de los ríos, después de informar de que todavía quedan personas incomunicadas en varios sectores de difícil acceso.



Hasta el momento, el reporte oficial de Guatemala señala que cinco personas han perdido la vida debido a los estragos de la tormenta tropical, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala.



No obstante, el presidente Giammattei ha asegurado que a esta cifra se podrían sumar otras 50 muertes provocadas un deslizamientos de tierra. Tres personas siguen desaparecidas en Guatemala.



En Costa Rica, 'Eta' se ha cobrado la vida de dos personas, una pareja que murió después de que un corrimiento de tierra arrasara su casa, según informa 'La Nación', mientras que dos mineros también perecieron por el mismo motivo en Nicaragua, donde siguen buscando a un tercer minero.



Además de la pérdida de vidas, 'Eta' ha dejado importantes daños materiales, principalmente provocados por las lluvias, que han provocado severas inundaciones y deslizamientos de tierra, y por los fuertes vientos.



La mayoría de países mantiene los niveles de alerta altos, aunque 'Eta' se ha debilitado, pasando de un huracán de categoría 4 cuando tocó tierra en Nicaragua a una tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha informado de que 'Eta' sigue causando fuertes lluvias e inundaciones, que "ponen en peligro la vida" en muchas partes de Centroamérica.



Mientras se dirige hacia el Caribe, se espera que 'Eta' vuelva a ganar fuerza, con el riesgo de que fuertes vientos y lluvias impacten sobre Islas Caimán, Cuba y el estado de Florida, en Estados Unidos, durante el fin de semana y comienzos de la siguiente.