Bolsonaro dice que Trump "no es la persona más importante del mundo"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 6 nov (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "no es la persona más importante del mundo", pero reafirmó que tiene sus "preferencias" en el proceso electoral en Estados Unidos.

"Yo no soy la persona más importante de Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo bien ha dicho. La persona más importante es Dios", declaró Bolsonaro en la ciudad de Florianópolis (sur), donde asistió a la ceremonia de graduación de un nuevo grupo de Policías de Carreteras.

El mandatario brasileño, en una muy velada referencia al proceso electoral en Estados Unidos, que presenta una muy reñida disputa entre Trump y el demócrata Joe Biden, principal favorito, dijo que su Gobierno "tiene una política externa" y que él, en lo personal, tiene sus "preferencias".

Sin embargo, insistió en que "la humildad tiene que estar presente entre nosotros", porque "la persona más importante es Dios".

Bolsonaro, quien considera a Trump una suerte de modelo político y que declara abiertamente su admiración por el actual presidente de Estados Unidos, también ha manifestado su deseo de que sea reelegido y ha volcado duras críticas contra el candidato demócrata, Joe Biden.

No obstante, hasta ahora ha evitado pronunciarse directamente en relación al proceso electoral estadounidense, sobre todo desde que todas las proyecciones sugieren que el candidato demócrata será el próximo ocupante de la Casa Blanca.

Esta misma semana, ya había declarado su preferencia por Trump, pero aclarando que "Brasil seguirá siendo Brasil" y mantendrá su tradición de "no interferencia" en los procesos internos de otros países.

Aún así, insistió en sus críticas a Biden, quien ha puesto en tela de juicio las agresivas políticas de Bolsonaro para el medioambiente y en particular para la región amazónica, que, desde que el líder de la ultraderecha brasileña está en el poder, ha sufrido los peores incendios y una deforestación récord en varias décadas.

"El candidato demócrata, dos veces, habló de la Amazonía. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? Porque ahí sí, es una interferencia de fuera hacia adentro", puntualizó.

Bolsonaro insistió en que "ninguno de los Gobiernos anteriores" en Brasil habían tenido una relación de la "calidad" de la que él tiene con Trump y aseguró que "hay gente a la que le incomoda eso".

"Creen que yo debería ser enemigo de Estados Unidos o criticar al Gobierno y elogiar a Venezuela, Cuba y otros países que no tienen nada de ejemplo para nosotros, en Suramérica", apuntó.