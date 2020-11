Bolivia.- Piñera declina la invitación a la toma de posesión de Arce como presidente de Bolivia

Maduro tampoco asistirá, pero en su lugar acudirá Delcy Rodríguez



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha declinado este viernes la invitación a la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, que tendrá lugar el domingo, 8 de noviembre.



Según declaraciones del portavoz de la comisión del Gobierno electo Freddy Bobaryn, Piñera no ha confirmado su asistencia y ha decidido no asistir, tal y como ha informado el diario 'La Razón'.



Asimismo, ha explicado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tampoco asistirá, aunque enviará en su lugar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El acto se llevará a cabo en la ciudad de La Paz.



Bobaryn ha matizado que por el momento han confirmado su asistencia el rey de España, Felipe VI, el vicepresidente español, Pablo Iglesias, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, su homólogo argentino, Alberto Fernández, y el presidente iraní, Hasán Rohani.



Sobre la invitación extendida por la ministra de Exteriores saliente de Bolivia, Karen Longaric, el portavoz gubernamental ha lamentado que esta haya sido enviada a un "parlamentario que se ha autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó".



"Entonces esto, efectivamente, ha generado algún tipo de impasse bilateral con un país que es amigo", ha expresado antes de señalar que también estarán presentes el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, y el presidente de Parlasur, Óscar Laborde.