Bolivia.- El MAS denuncia que Arce ha sido "víctima de un atentado" con dinamita en su sede de campaña en La Paz

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Movimiento al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, ha denunciado que el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ha sido objetivo este jueves de un "atentado", tras la detonación de un cartucho de dinamita en la sede de campaña del partido en la ciudad de La Paz.



"Hace pocos minutos hemos sido víctimas de un atentado de un grupo que ha dejado un cachorro de dinamita en la casa de campaña donde estaba reunido nuestro propio presidente electo Luis Arce", ha contado Michel para la televisión boliviana.



"Estamos con mucha preocupación de lo que está pasando", ha expresado el portavoz del MAS, que ha descartado que se produjeran daños físicos sobre alguno de los presentes en la reunión, pero sí ha lamentado que las autoridades no se hayan pronunciado hasta el momento sobre lo sucedido.



"No hemos visto ninguna declaración sobre el tema del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entonces sentimos que estamos a merced de nosotros mismos, desprotegidos totalmente y nadie nos da la garantía necesaria para la seguridad de nuestra autoridad", ha denunciado.



Por otro lado, Michel, quien ha recordado que Arce continúa sin contar con protección del Estado, ha aprovechado para descartar que el MAS tenga la intención de armar a la población civil, tal como sugirieron algunos dirigentes del Pacto de Unidad, partidarios del nuevo Gobierno, puesto que "no es tolerable" para la sociedad boliviana.



A su vez, el portavoz del MAS ha reafirmado la independencia del entrante presidente de Bolivia y ha descartado cualquier tipo de injerencia a la hora de conformar su nuevo Gobierno, según detallan medios bolivianos.