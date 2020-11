Bielorrusia.- La OSCE concluye que las elecciones de Bielorrusia fueron "fraudulentas" y pide que se repitan

08/09/2020 El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el palacio presidencial, durante la entrevista con periodistas rusos POLITICA EUROPA EUROPA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA BIELORRUSIA RUSIA Y ANTIGUAS REPÚBLICAS PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha emitido este jueves un comunicado en el que concluye que "los resultados des los comicios del 9 de agosto de 2020 son fraudulentos", por lo que pide "anular los resultados" y "organizar nuevas y auténticas elecciones presidenciales basadas en las normas internacionales".



El informe se basa en una amplia documentación, que incluye informes, testimonios de las víctimas y testigos oculares, información oficial e informes de autoridades, después de que en septiembre diecisiete países, la mayoría europeos, activaran el llamado Mecanismo de Moscú de la OSCE para las investigaciones sobre Derechos Humanos.



Cabe destacar que el Gobierno del actual presidente Alexander Lukashenko no cooperó con la investigación y no permitió la visita de los expertos al país.



El austriaco Wolfgang Benedek ha sido el encargado de recoger la información sobre el supuesto fraude, persecución de la sociedad civil y manifestaciones, así como de las acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas.



El texto concluye que "las fuerzas de seguridad bielorrusas del régimen de Lukashenko han cometido violaciones y abusos sostenidos y sistemáticos de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".



A esto añade que los manifestantes que han participado en las protestas pacíficas "se han enfrentado a la fuerza brutal de la Policía y las fuerzas de seguridad" del país, además ha denunciado la detención arbitraria de personas con cargos políticos, a las que se ha encarcelado antes y después de la cita electoral.



Los países detrás del informe consideran que "el primer paso hacia el progreso debe ser que las autoridades bielorrusas cesen su campaña de violencia contra los manifestantes pacíficos, liberen a todos aquellos que han sido injustamente encarcelados y hagan que los autores rindan cuentas".



El informe solicita que estas acciones de represión, así como la impunidad, deben cesar, mientras que unas elecciones basadas en el Derecho Internacional deben celebrarse tras anular los resultados de los comicios del pasado 9 de agosto.



Las protestas masivas en el país en rechazo del resultado de las elecciones por considerar que la reelección del presidente habían sido a raíz de un fraude. Este domingo, unos 300 manifestantes fueron detenidos en la capital, Minsk, en protestas contra el líder, a quien la mayoría de la comunidad internacional no reconoce como presidente de Bielorrusia.