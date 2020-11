Biden toma la delantera a Trump en Georgia por primera vez

(Bloomberg) -- El candidato demócrata, Joe Biden, ha adelantado al presidente Donald Trump en el estado de Georgia, un cambio importante en el bastión republicano que no ha respaldado a un demócrata para la presidencia desde 1992.

Biden solo necesita una victoria en un estado más, Georgia, Pensilvania, Nevada o Carolina del Norte, para alcanzar los 270 votos electorales que necesita para ser elegido presidente, siempre que se mantengan los otros resultados.

Biden adelantó a Trump en Georgia por 917 votos el viernes temprano con la publicación del último lote de resultados del estado. El ex vicepresidente iba a la zaga del presidente en el estado desde la noche de las elecciones, pero la ventaja inicial de Trump de varios cientos de miles de votos se redujo progresivamente a medida que los funcionarios electorales contaban los votos por correo que favorecían en gran medida al candidato demócrata.

El resultado aún está demasiado reñido para que se pueda declarar un ganador en el estado, ante la posibilidad de un segundo recuento de votos, demandas legales posibles y más papeletas por contar, incluidas las del personal militar en el extranjero.

