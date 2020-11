"Benny Loves You", mejor largometraje en la Semana de Terror de San Sebastián

El director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Josemi Beltrán, y los miembros del jurado Alain Basurko, Carlota Ezquiaga y Marta Hernáez. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián (España), 6 nov (EFE).- La comedia británica "Benny Loves You", de Karl Holt, ganó el Premio del Público al mejor largometraje en la 31 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ciudad española situada al norte del país, que alberga uno de los principales festivales de cine.

Además de este filme, que se adentra en las terroríficas consecuencias que puede tener el deshacerte del amado peluche de la infancia, "Come True", del canadiense Anthony Scott Burns, obtuvo el Blogos de Oro al mejor largometraje.

El resto de galardones se reparten, en diferentes categorías, entre los cortos que han competido en esta edición que, pese a las restricciones impuestas por la pandemia, se ha podido celebrar con proyecciones presenciales.

El Premio del Público al mejor cortometraje recayó en "Downward Facing Dogs", de Karsten de Vreugd (Países Bajos), mientras que el destinado al mejor corto de animación fue para "The Zillas Have a Picnic", de Christian Franz Schmidt (Alemania).

El vitoriano Paul Urkijo, gran triunfador de la Semana en 2017 con "Errementari", recibió el Premio del Público al mejor cortometraje español con "Dar-dar", película que forma parte del catálogo Kimuak 2020.

El Mélies de Plata al mejor corto europeo se lo llevó "Stranger from the Past", de Jan Verdijk (Países Bajos), "por la habilidad de su director para contar una historia compleja en solo cinco minutos" y "por el irresistible diseño tanto de la atmósfera de terror como del monstruo".

El Premio del Jurado al mejor corto lo ganó "Migrations", de Jerome Peters (Bélgica), "por su originalidad, por el ingenio con el que combina distintos géneros (ciencia ficción, comedia costumbrista y terror), por su peculiar sentido del humor y por el desparpajo con el que dispara un mensaje crítico".

A "Nightingale", de Jasper de Bruin (Países Bajos), se le otorgó una mención especial "por la originalidad con la que aborda el tema del vampirismo, por ser extrañamente bello a pesar de la dureza de sus imágenes y por su hábil combinación de horror y melodrama".

El Premio del Jurado Joven al mejor cortometraje lo logró "The Familiars", de Millicent Malcolm (Australia), y el Syfy al mejor corto español fue para "Abracitos", de Tony Morales.

El jurado de la crítica Blogos de Oro distinguió a "Come True" por "su propuesta poco habitual de un viaje inquietante al lado oscuro de los sueños, su atmósfera de pesadilla y su artística apuesta estética".

El palmarés se cierra con el Premio del Público al mejor fanzine, que ha obtenido "Brainstorming".