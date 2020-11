Argentina con 5 equipos y Chile con 3 toman el 50% de los octavos de final

Tomás Belmonte (d) de Lanús celebra hoy, al final de un partido de la Copa Sudamericana entre Sao Paulo y Lanús en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/FERNANDO BIZERRA

Redacción Deportes, 5 nov (EFE).- Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana con cinco de los seis equipos que postuló en la segunda fase, que cerró este jueves, dos más que los inscritos por Chile, y tres por encima de las opciones que mantienen Brasil, Colombia y Uruguay.

La presencia maciza con Defensa y Justicia, Lanús, Vélez Sársfield, Unión e Independiente solo no fue plena, porque los emparejamientos determinaron que esta última entidad debía chocar con Atlético Tucumán, el único argentino perjudicado en la serie.

Chile ha recobrado peso en el ambiente sudamericano al mantener en carrera a Universidad Católica, Coquimbo y Huachipato.

Del nuevo mapa futbolístico de la Copa Sudamericana quedaron borrados Venezuela, Ecuador y Paraguay.

La eliminación de Caracas y Estudiantes de Mérida dejó afuera a Venezuela, en tanto que sin Emelec salió Ecuador, y Paraguay agotó sus opciones con las decepciones de Sportivo Luqueño y Sol de América.

Aferrados al desempeño de su dos últimas bazas quedaron Brasil con Vasco da Gama y Bahía; Colombia con Deportivo Cali y Junior; y Uruguay con River Plate y Fénix.

Bolivia con el Bolívar y Perú con el Sport Huancayo completan el club de los mejores dieciséis del torneo, que se reanudó a finales de octubre tras una para de siete meses por el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

El uruguayo Facundo Barceló, líder de la clasificación de goleadores con 4, se despidió hoy del torneo al quedar eliminado su equipo, el Emelec, a manos del Unión argentino.

Con Barceló fuera de acción, la primera opción para consagrarse como máximo goleador recayó sobre el brasileño Gilberto, quien hoy aportó un tanto en la paliza que el Bahía infligió al Melgar peruano y también quedó con 3 dianas en la cima.

En la jornada que puso fin a la segunda fase destacó un joven talento de 17 años, el punta Matías 'el Búfalo' Arezo, quien se convirtió el miércoles en el futbolista uruguayo más joven que marca un doblete en la historia de la Copa Sudamericana.

Arezo, quien fue ascendido al plantel principal del River Plate uruguayo en 2018, cuando tenía 15 años, y debutó con 16 en el equipo que dirige Jorge Fossati, infligió dos goles al Atlético Nacional colombiano con apenas 17 años y 349 días de vida.

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán el 24 de noviembre, y los que decidirán la conformación de la fase de los ocho mejores se disputarán el 1 de diciembre.

= Partidos de ida de los octavos de final:

24.11 Bolívar (BOL) - Lanús (ARG)

24.11 Defensa y Justicia (ARG) - Vasco da Gama (BRA)

24.11 Vélez Sársfield (ARG) - Deportivo Cali (COL)

24.11 Coquimbo (CHI) - Sport Huancayo (PER)

24.11 Fénix (URU) - Independiente (ARG)

24.11 Bahía (BRA) - Unión de Santa Fe (ARG)

24.11 Junior (COL) - Unión La Calera (CHI)

24.11 River Plate (URU) - Universidad Católica (CHI)

= Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase

05.11: U CATÓLICA (CHI) 2-1 Sol de América (PAR) (0-0)

05.11: Atlético Tucumán (ARG) 1-1 INDEPENDIENTE (ARG) (1-0)

05.11: BAHÍA (BRA) 4-0 Melgar (PER) (1-0)

05.11: JUNIOR (COL) 0-0 Plaza Colonia (URU) (0-1)

05.11: Emelec (ECU) 1-2 UNIÓN (ARG) (0-1)

05.11: Estudiantes M (VEN) 0-2 COQUIMBO UNIDO (CHI) (3-0)

04.11: RIVER PLATE (URU) 3-1 Atlético Nacional (COL) (1-1)

04.11: Huachipato (CHI) 1-1 FÉNIX (URU) (3-1)

04.11: Sao Paulo (BRA) 4-3 LANÚS (ARG) (3-2)

04.11: DEFENSA Y JUSTICIA (ARG) 1-1 Sportivo Luqueño (PAR) (1-2)

04.11: DEPORTIVO CALI (COL) 1-2 Millonarios (COL) (1-2)

Penaltis 5-4

04.11: Caracas (COL) 0-0 VASCO DA GAMA (BRA) (1-0)

04.11: Peñarol (URU) 1-1 VÉLEZ SÁRSFIELD (ARG) (0-0)

03.11: BOLÍVAR (BOL) 3-0 Audax (CHI) (2-1)

03.11: Liverpool (URU) 1-2 SPORT HUANCAYO (PER) (1-1)

03.11: Deportes Tolima (COL) 1-1 UNIÓN LA CALERA (CHI) (0-0)