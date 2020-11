AMP.- Fútbol/Selección.- Marcos Llorente, gran novedad de una selección a la que regresan Morata, Koke e Íñigo Martínez

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente es la gran novedad en la lista de 25 convocados ofrecida este viernes por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, para los partidos ante los Países Bajos, Suiza y Alemania, y a la que regresan también Álvaro Morata (Juventus), Koke Resurrección (Atlético) e Íñigo Martínez (Athletic Club).



De este modo, el centrocampista madrileño, de 25 años, ve premiado el gran momento que arrastra esta temporada, donde se ha convertido en una pieza casi indiscutible en el entramado de Diego Pablo Simeone, que le ha conseguido sacar su mejor rendimiento jugando más cerca del área o como interior. Ahora, habrá que ver dónde le sitúa el técnico asturiano en un equipo con un estilo muy definido.



Llorente, que formó parte del combinado Sub-21 que se proclamó subcampeón de Europa ante Alemania en la Eurocopa de 2017 y que esta temporada también está viendo puerta (tres goles), es el único debutante en esta última lista de la Absoluta en 2020 en la que también hay novedades en forma de regresos.



Así, la baja de Rodrigo Moreno, el delantero más usado por Luis Enrique, ha permitido el retorno a la selección de un Álvaro Morata que ha empezado también con fuerza y goles su vuelta a la Juventus. De momento, el madrileño, que no había entrado en ninguna de las dos listas anteriores de Luis Enrique, ha marcado seis tantos, cuatro en Champions y dos en la Serie A, unos números que espera arrastrar a un combinado nacional que necesita más acierto de cara a puerta y que no presentará más novedades en su delantera.



Otro regreso notable es el del centrocampista Koke Resurrección. El futbolista del Atlético también está a buen nivel en este momento y vuelve a contar para el proyecto del técnico gijonés, que le había llamado por última vez para la concentración de octubre de 2018.



La presencia del madrileño y de Llorente han dejado sin sitio a Dani Ceballos (Arsenal) y José Campaña (Levante), e incluso a un Thiago Alcántara ausente en la anterior por el coronavirus y que no está teniendo mucha participación de momento con el Liverpool. El bético Sergio Canales se mantiene entre los elegidos.



Finalmente, en defensa la novedad es el central del Athletic Club Íñigo Martínez, que tras haberse consolidado aparentemente como la mejor pareja de Sergio Ramos en este nuevo ciclo tampoco había sido citado por el asturiano en las dos anteriores convocatorias. Su llegada ocupa el hueco que deja Diego Llorente, sin minutos en el Leeds United, mientras que el blaugrana Sergi Roberto continúa como lateral derecho, y Kepa Arrizabalaga, pese a perder su sitio en el Chelsea y estar aquejado al parecer de problemas en un hombro, sigue como uno de los tres porteros.



La selección española afrontará a partir de la semana que viene su último parón internacional del año, de nuevo cargado con tres partidos, el primero un amistoso de nivel a domicilio, en esta ocasión ante los Países Bajos en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, el miércoles 11 de noviembre. Luego, tocarán los dos últimos partidos decisivos de la Liga de Naciones, como visitante ante Suiza (sábado 14), y, sobre todo, como local en La Cartuja ante Alemania (martes 17).



--LISTA DE CONVOCADOS.



PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Unai Simón (Athletic).



DEFENSAS: Jesús Navas (Sevilla), Sergi Roberto (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic), José Luis Gayá (Valencia), Sergio Reguilón (Tottenham) y Eric García (Manchester City).



CENTROCAMPISTAS: Fabián Ruiz (Nápoles), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Koke y Marcos Llorente (Atlético), y Sergio Canales (Betis).



DELANTEROS: Álvaro Morata (Juventus), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolverhampton), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal) y Ferran Torres (Manchester City).