Alexia Rivas habla por primera vez tras su ruptura con Alfonso Merlos

Alexia Rivas está retomando su vida social tras su ruptura, a finales del pasado verano, con Alfonso Merlos. Si durante su relación la reportera apenas salía de casa y mucho menos se dejaba ver en eventos públicos, ahora su actitud ha cambiado radicalmente. Radiante y disfrutando de su soltería, la periodista habla por primera vez del fin de su romance y nos desvela sus planes de futuro.



- CH: Hola Alexia. Hoy venimos al musical Resistiré. Tú has resistido lo tuyo.



- ALEXIA: Yo creo que al final en la vida son etapas y he tenido lo mío pero tampoco nadie va a poder con que yo siga adelante. Yo estoy muy contenta, bien, necesitaba un tiempo para reconstruirme a mí misma, estar más tranquila pero muy bien.



- CH: Nueva vida, ya se acabó tu relación, ahora nuevos proyectos.



- ALEXIA: En la vida y sobre todo cuando eres tan joven, al final tengo solo 27 años es un constante cambio. Abierta a nuevos proyectos, por supuesto con ganas de hacer cosas en televisión y muy contenta, para adelante, súper ilusionada con todo lo que pueda venir.



- CH: ¿En el amor también?



- ALEXIA: Sabéis que de esos temas nunca me he pronunciado pero con 27 años qué te voy a decir. Con 27 años si una no está abierta al amor--- ya está. No es lo que busco pero bueno lo que me tenga que traer la vida, me lo traerá.



- CH: Tema profesional, hay ofertas sobre la mesa.



- ALEXIA: Hay cosas pero no hay nada concreto. Con muchas ganas, necesitaba un tiempo para mí, eso es cierto, necesitaba reconstruirme, estar un poquito con los míos, alejada de todo y para adelante.



- CH: Hubo injusticias en ese momento crítico.



- ALEXIA: Yo no soy juez. Qué voy a decir. Al final se trata de mi persona. Pero bueno, que es lo que digo, no hay que anclarse en lo malo, no hay que regodearse en la pena y la tristeza, al final no he hecho nada malo, soy una chica normal, mi faceta profesional siempre he dado el máximo, lo seguiré dando y así será. Espero que pronto salgan cosas que me apasionen, que me ilusionen porque tengo muchísimas ganas de darlo todo.



- CH: Hoy casualmente intervenían quirúrgicamente a Marta López.



- ALEXIA: No tenía ni idea. Espero que le salga bien, claro.



- CH: Ella también sufrió lo suyo.



- ALEXIA: A mí no me gusta que nadie sufra, por supuesto que no.



- CH: Seguro que la otra parte te lo está agradeciendo, tu comportamiento.



- ALEXIA: Al final es hipócrita, fue un tema que desgraciadamente fue muy comentado pero mi postura siempre ha sido la misma. Respecto a eso entiendo que se me pregunte, sobre todo por cómo estoy yo, al final soy una periodista y de repente pasa todo lo que pasa y entiendo que se me pregunte pero quiero pasar página y continuar hacia adelante.



- CH: Cuando se terminó tu relación, hubo alguna comunicación con Marta.



- ALEXIA: No. Obviamente esas cosas me pertenecen a mí pero no. No he hablado con nadie. Han venido mi hermano y una de mis mejores amigas conmigo y estoy siempre con mi gente.



- CH: Con Alfonso actualmente cero relación.



- ALEXIA: Es que muy bien, no hay ningún problema. Muy bien. Yo muy contenta, hacia adelante y eso, que todavía me quedan muchísimas cosas y súper ilusionada.