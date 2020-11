Alemania.- Allianz reduce un 17,6% su beneficio hasta septiembre por el impacto de la pandemia

25/09/2018 Sede central de Allianz en Madrid POLITICA ECONOMIA EMPRESAS MADRID ESPAÑA EUROPA ALLIANZ



Eleva un 5,9% su beneficio en el tercer trimestre y no ejecutará la parte pendiente de su plan de recompra de acciones de 2020



MÚNICH (ALEMANIA), 6 (EUROPA PRESS)



La aseguradora alemana Allianz obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.990 millones de euros en los nueve primeros meses de 2020, lo que representa un retroceso del 17,6% en comparación con su resultado del mismo periodo de 2019, según informó la entidad en un comunicado.



La cifra de negocio de Allianz entre enero y septiembre se situó en 104.900 millones de euros, un 1,9% por debajo del dato del mismo periodo de 2019, con un descenso del 5% de los ingresos en el segmento de vida, hasta 53.100 millones, pero un incremento del 1,4% en no vida, hasta 46.700 millones, mientras que el negocio de gestión de activos creció un 2,2%, hasta 5.200 millones.



"En los nueve primeros meses de 2020, los ingresos totales disminuyeron un 1,9%, mientras que el beneficio operativo bajó un 14,6%, hasta 7.800 millones, principalmente por impactos relacionados con la Covid-19 por importe de 1.300 millones", indicó la entidad.



En el tercer trimestre del año, Allianz obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.063 millones de euros, un 5,9% más que entre julio y septiembre de 2019, mientras que los ingresos de la aseguradora cayeron un 6,1%, hasta 31.375 millones.



"Hemos obtenido resultados sólidos en un entorno que seguirá siendo un desafío", declaró Oliver Bäte, consejero delegado de Allianz. "Por lo tanto, confiamos en no solo capear bien la Covid-19, sino en construir una Allianz aún más fuerte en beneficio de todas las partes interesadas", añadió.



Por otro lado, en vista de las actuales incertidumbres económicas relacionadas con la pandemia de Covid-19, el consejo de administración de Allianz ha decidido interrumpir el programa de recompra de acciones, que se encontraba suspendido, y dejar de ejecutar la parte pendiente del mismo, cuyo importe ascendía a 750 millones de euros.