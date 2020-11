Acciona gana 92 millones de dólares hasta septiembre, un 63,4 % menos

EFE/ J. BENET/Archivo

Madrid, 5 nov (EFE).- Acciona ganó 78 millones de euros (unos 92 millones de dólares al cambio actual) en los nueve primeros meses del año, un 63,4 % menos que en el mismo período de 2019, debido al impacto de la pandemia y al efecto de la puesta en equivalencia de Nordex.

Los ingresos se redujeron en un 13,9 % interanual, hasta 4.554 millones (5.382 millones de dólares) y el ebitda lo hizo en un 23,8 %, hasta 760 millones (898 millones de dólares), ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el grupo constructor y energético español, que también cuenta con una amplia presencia internacional, incluidos negocios en México, Brasil, Chile o Panamá, entre otros.

El impacto negativo de la covid-19 acumulado en lo que va de año (y la consiguiente bajada del precio de la energía y la ralentización en el ámbito de la construcción y servicios), que afecta principalmente al negocio de infraestructuras, alcanza los 759 millones (897 millones de dólares) en ingresos, y 195 millones (230 millones de dólares) a nivel de resultado bruto de explotación (ebitda).

A ello se suma un apunte negativo de 56 millones (66 millones de dólares) de la contribución por puesta en equivalencia de la participación de Acciona en Nordex, fabricante de turbinas eólicas del que controla el 36,41 %.

Acciona, grupo español de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables, explica que aunque las cuentas siguen acusando los efectos de la pandemia, en el tercer trimestre las cifras reflejan "una recuperación gradual de la actividad y una mejora sensible en los resultados financieros", tendencia que espera que se consolide en el cuarto trimestre y en 2021.

Para tratar de que ello ocurra, la compañía ha acumulado una cartera de Infraestructuras de 15.966 millones (18.884 millones de dólares), lo que supone su cifra más alta registrada hasta el momento y que es un 40,2 % superior a la del comienzo de 2020.

En el negocio de Energía, la firma instaló 392 megavatios (MW) y tenía al final del trimestre otros 682 MW en construcción. Además, en 2021 prevé iniciar la construcción de 2.491 MW adicionales.

Igualmente, la compañía confía en que su modelo de negocio, "basado en soluciones sostenibles para una economía descarbonizada", está bien posicionado para contribuir a los planes de reactivación económica.

La empresa también ha contenido su ritmo inversor para controlar la deuda ante la incertidumbre generada por la pandemia, aunque asegura que no ha retrasado ningún proyecto de generación renovable y continúa avanzando en su plan de crecimiento de 5 gigavatios nuevos para 2024.

De los 660 millones (780 millones de dólares) invertidos en los nueve primeros meses del año, el 76 % (502 millones de euros -594 millones de dólares-) se destinó a poner en marcha proyectos de nueva capacidad renovable, con parques eólicos como los de Santa Cruz y San Carlos (México), o Palmas Altas y La Chalupa (EEUU).

Los ingresos de Infraestructuras descendieron el 13,9% y su ebitda el 63,4 %, debido al efecto de la pandemia en su negocio de construcción y de algunos servicios no esenciales, aunque sumó adjudicaciones por 7.127 millones (8.431 millones de dólares), entre ellas la Línea 6 del Metro de Sao Paulo (Brasil) y el Hospital del Niño (Panamá).

El área Inmobiliaria ingresó un 50,8 % más como consecuencia de la entrega de 393 unidades residenciales.