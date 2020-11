86-88. El Baskonia vuelve a caer en el cara o cruz ante un enérgico Asvel

El escolta estadounidense del Saski Baskonia, Pierriá Henry (i), entra a canasta ante Ismaël Bako (d), pívot belga del ASVEL Lyon-Villeurbanne, durante el partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga de baloncesto, celebrado este jueves en el pabellón Fernando Buesa de Vitoria. EFE/ David Aguilar

Vitoria, 5 nov (EFE).- El TD Systems Baskonia volvió a caer en el cara o cruz este jueves ante un enérgico Asvel Villerbaune, 86-88, que logró su primer triunfo en la Euroliga, con un gran despliegue físico y de potencia en la pista vitoriana, en la séptima jornada de la competición continental disputada en el Fernando Buesa Arena.

Los galos se llevaron el triunfo con merecimiento después de conseguir una renta de once puntos en diferentes momentos del juego y comandar el electrónico durante gran parte de un choque que llegó igualado al descanso, después del acierto exterior baskonista, que sin embargo no pudo tener continuidad en su juego.

Saltaron chispas en la batalla de Moustapha Fall y Toney Jekiri, pero fue el francés el que acabó por dominar un duelo con 28 puntos de valoración y que estuvo muy bien secundado por Antoine Diot y Charles Kahudi, con 15 puntos cada uno.

El nigeriano del Baskonia logró 31 créditos, los mismos de Pierrià Henry, que cuando estuvo entonado pudo impulsar a su equipo, que se quedó a las puertas del triunfo y sumó su tercera derrota europea.

Los franceses comenzaron con las ideas claras. Movieron rápido el balón en ataque y pivotaron sobre el juego interior de Moustapha Fall. Los cambios no surtieron efecto en el Baskonia y la entrada en pista de Norris Cole imprimió más ritmo a un Asvel lanzado que comandó el primer asalto, 20-26, olvidando la importante baja de Guerschon Yabusele.

La intensidad gala se imponía en el Buesa Arena ante el equipo de Dusko Ivanovic, que no daba con la tecla para contener a su rival, que mejoró su defensa y puso en problemas a los vascos en el segundo periodo. Esto les permitió alcanzar un renta de once puntos (27-38) en el minuto 15 de un encuentro que vivió fases de descontrol y desacierto.

Dos triples de Luca Vildoza y otro más de Pierrià Henry amortiguaron el golpe del Asvel y lanzaron a los baskonistas hasta comandar el partido después de un parcial de 14-0, pero el tercer acierto de Antoine Diot desde el triple puso la igualada al descanso, 43-43.

El parón llegó en el mejor momento del Baskonia que volvió a perder la referencia del partido en la reanudación. Regresó el juego enérgico francés y a los vitorianos les costó entrar en el partido de nuevo y tuvieron que remar para recortar una distancia que había llegado otra vez a los 11 puntos, hasta que dos triples de Zoran Dragic e Ilimane Diop comenzaron una remontada que se topo con un eléctrico Norris Cole, que puso el 61-66.

Dusko Ivanovic apostó por un quinteto alto en pista, con tres pívot, para igualar el potente físico del Asvel, liderado por un dominante Moustapha Fall, que libró una dura batalla con Toney Jekiri.

Los galos recuperaron la ventaja de 11 puntos a su favor, pero llegaron pronto al bonus de faltas personales y aunque el Baskonia no aprovechó esa circunstancia, se aplicó en defensa en los momentos calientes para colocar un 79-82 a 1:47 para el final.

La referencia interior francesa no falló cuando sus compañeros le buscaron y el Asvel finiquito el partido desde el tiro libre, 86-88.

- Ficha técnica:

86 - TD Systems Baskonia (20+22+18+25): Vildoza (11), Kurucs (-), Giedraitis (6), Polonara (2) y Jekiri (23) -cinco inicial-, Henry (20), Diop (7), Youssoupha Fall (2), Peters (3) y Dragic (12).

88 - LDLC ASVEL Villeurbanne (26+17+23+22): Diot (15), Freeman (4), Kahudi (15), Lighty (6) y Moustapha Fall (19) -cinco inicial-, Lomazs (2), Noua (5), Hayes (4), Bako (4), Howard (4) y Cole (10).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Robert Gkontas (Grecia) y Mario Majkic (Eslovenia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.