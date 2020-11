4-1. Cuatro goles de Venegas impulsan al Saprissa en la Liga Concacaf

Fotografía de archivo del delantero Johan Venegas del Saprissa. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 5 nov (EFE).- El delantero Johan Venegas firmó este jueves una noche histórica al marcar los 4 goles del Saprissa en la victoria por 4-1 sobre el Municipal guatemalteco, que le dio al club costarricense el pase a los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Bajo una espesa neblina que dificultó la visibilidad durante todo el partido, el Saprissa, campeón vigente de esta competición, logró imponer sus condiciones en casa tras un flojo inicio de partido y se clasificó a los cuartos de final, fase en la que se enfrentará al Marathon hondureño.

El primer tiempo fue intenso. El Municipal entró al partido sin temores y con el objetivo de hacer daño al rival, mientras que el Saprissa se vio sorprendido en los primeros minutos por los ataques constantes del conjunto visitante.

El portero saprissista Aaron Cruz se convirtió en la figura de su equipo durante la primera media hora del partido al evitar el gol guatemalteco en dos ocasiones claras.

Al minuto 20 Cruz hizo otra gran atajada ante un cabezazo, pero su defensa no le auxilió y el rebote fue aprovechado por Ramiro Rocca para abrir el marcador.

El Saprissa reaccionó rápidamente empezó a presionar en busca del empate, el cual llegó al minuto 33 tras un remate potente del zaguero Esteban Espíndola que el portero Rafael García no pudo controlar y la pelota quedó a merced de Johan Venegas que la envió a la red.

Venegas apareció de nuevo al 38 con un golazo de cabeza ante un centro de Michael Barrantes, quien realizó una gran jugada por la punta derecha.

No le dio el Saprissa tiempo a su rival para reaccionar y apenas comenzado el segundo tiempo marcó dos goles más al 50 y al 54, ambos de Venegas y de cabeza.

El municipal intensificó la presión en busca de descontar el marcador, pero se volvió a estrellar con las manos del portero Cruz, de gran partido.

El Saprissa controló el partido en el último cuarto de hora y dispuso de un par de ocasiones claras en las que pudo haber marcado el quinto.

Ficha técnica

4. Saprissa: Aaron Cruz, Esteban Espíndola, Aubrey David, Ricardo Blanco, Luis Hernández; David Guzmán, Michael Barrantes (Johnny Acosta, m.84), Marvin Angulo (Warren Madrigal, m.75), Mariano Torres (Esteban Rodríguez, m.75); Jimmy Marín (Daniel Colindres, m.75) y Johan Venegas (Jostin Tellería, m.84).

Entrenador: Walter Centeno.

1. Municipal: Rafael García, Luis De León (Janderson Pereira, m.56), Manuel López, Carlos Gallardo, Jaime Alas; José Morales (Rudy Barrientos, m.56), Carlos Alvarado, José Mario Rosales (José Martínez, m.84), Brandon De León, Alejandro Díaz; y Ramiro Rocca.

Entrenador: Gustavo Reinoso.

Árbitro: El mexicano Luis Santander. Amonestó a David, del Saprissa; y a Díaz, del Municipal.

Goles: 0-1, m.20: Rocca. 1-1, m.33: Venegas. 2-1, m.38: Venegas. 3-1, m.50: Venegas. 4-1, m.54: Venegas

Incidencias: Partido único de los octavos de final de la Liga Concacaf, disputado en el estadio Ricardo Saprissa, en San José de Costa Rica.