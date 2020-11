1-1. Edgar Badía sujeta al Elche y frena al Celta

El delantero del Elche Lucas Boyé (d) escapa de Hugo Mallo, del Celta, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron esta noche en el estadio Martínez Valero, en Elche. EFE/Ramón

Elche (Alicante), 6 nov (EFE).- La gran actuación del portero Edgar Badía, sobre todo en la primera parte, permitió este viernes al Elche sumar un punto ante un Celta que fue de menos a más y que mejoró pasadas actuaciones, aunque no lo suficiente para romper su mala racha y sumar los tres puntos.

El conjunto gallego supo sobreponerse al tempranero tanto del Elche pero se encontró con la gran actuación del meta catalán, que evitó varios tantos cantados y que acabó el encuentro lesionado. En un final de partido bronco e intenso, el conjunto local también tuvo su opción de lograr la victoria.

El partido no pudo comenzar de peor manera para el Celta, que a los dos minutos vio cómo el colegiado, a instancias del VAR, castigaba con penalti unas manos de Hugo Mallo tras remate de cabeza de Pere Milla en la que era la primera aproximación local al área gallega.

Fidel se encargó de anotar la pena máxima y el Celta, muy exigido por su delicada situación clasificatoria, acusó el mazazo y estuvo a punto de encajar un segundo tanto tras una acción a balón parado que Barragán remató alto.

Poco a poco el conjunto gallego comenzó a recuperar el pulso de la mano de Iago Aspas, que se infiltró entre las líneas ilicitanas para canalizar el juego de ataque.

El delantero del Celta dejó solo ante Badía a Brais Méndez, pero el meta catalán salvó el empate con el pie. De nuevo, aunque ahora a pase de Denis Suárez, el portero del Elche negó un gol casi cantado a Brais, al que detuvo un disparo raso.

El Elche, que perdió por lesión a Fidel a la media hora, vivió en ataque de los contragolpes ante un Celta nervioso e inseguro en defensa. En uno de ellos, Lucas Boyé estuvo a punto de volver a marcar, pero el lanzamiento de rosca salió rozando el palo.

La insistencia del Celta de Vigo encontró por fin su premio en los últimos minutos. Una dejada de Aspas permitió a Santi Mina lanzar un disparo cruzado al que no pudo llegar Badía.

Tras el paso por los vestuarios, el partido se igualó, aunque fue el Celta, de nuevo por medio de Iago Aspas, quien tras una brillante acción individual estuvo a punto de marcar, pero su disparo cruzado salió fuera.

Santi Mina y de nuevo Aspas volvieron a llamar gol ante un Elche superado en la medular, lo que provocó la reacción de Jorge Almirón, que intentó cambiar la dinámica del partido con un triple cambio a los 60 minutos.

El equipo ilicitano logró equilibrar el partido, aunque el Celta siguió más cerca del gol, como en una acción en la que Brais Méndez reclamó penalti tras una entrada de Marcone.

El encuentro entró en una fase de continuas interrupciones, lesiones y faltas, aunque el Celta aún encontró fútbol para generar una ocasión por medio de Aspas, quien a puerta vacía, tras una mala salida de Badía, rozó el segundo tanto.

Aunque más cerca estuvo Morente, quien tras una larga jugada de ataque del equipo ilicitano remató rozando el poste. También Josema, en el descuento, estuvo a punto de darle la victoria a su equipo con el Celta volcado en ataque.

- Ficha técnica:

1 - Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González (Josema, min. 60); Josan, Marcone, Mfulu (Raúl Guti, min. 60), Fidel (Sánchez Miño, min. 38), Tete Morente; Pere Milla (Rigoni, min. 60) (Nino, min. 76) y Lucas Boyé.

1 - Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza, Renato Tapia (Fran Beltrán, min. 65), Brais Méndez (Gabri Veiga, min. 83), Denis Suárez, Santi Mina (Miguel Rodríguez, min. 76), Nolito y Aspas.

Goles: 1-0, min. 3: Fidel, de penalti. 1-1, min. 41: Santi Mina.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Denis Suárez, Oloza, Aspas y Miguel Rodríguez por el Celta, y a Diego González, Barragán y Lucas Boyé por el Elche. Expulsó a Rubén Martínez, miembro del cuerpo técnico del Celta, en el minuto 3.

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Santander disputado a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero.