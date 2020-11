WhatsApp presenta mensajes que se eliminan después de siete días

(Bloomberg) -- WhatsApp, de Facebook Inc., presentará este mes a sus usuarios mensajes que desaparecen, una función que eliminará publicaciones en un chat después de siete días, siguiendo a plataformas rivales como Signal.

La función debería ayudar a que “la conversación se sienta más ligera y privada”, señaló el jueves Facebook en un comunicado. Para empleadores que intentan monitorear un número récord de personal que trabaja desde sus hogares, la nueva función de la aplicación podría dificultar aún más el control de las comunicaciones.

Empresas de servicios financieros, como bancos y firmas de operaciones comerciales, han tenido dificultades para controlar a empleados que usan estas líneas privadas, que están encriptadas de principio a fin, para conversaciones inapropiadas que incluyen desde contenido ofensivo hasta información privilegiada.

En marzo, un banquero de Jefferies Group fue multado en el Reino Unido por compartir información confidencial en WhatsApp y, un mes después, JPMorgan Chase & Co. castigó a más de una docena de operadores por usar WhatsApp y despidió a uno. El mes pasado, dos altos ejecutivos del sector de bienes básicos de Morgan Stanley se retiraron luego de infracciones al cumplimiento vinculadas a este tipo de herramientas de comunicación.

Facebook ha estado introduciendo más opciones para la eliminación de publicaciones de usuarios en sus diversas redes sociales. Esta característica, popularizada por Snap Inc., que permite a los usuarios enviar fotos y videos que desaparecen después de que se abren, son una respuesta a las inquietudes por la privacidad de los clientes. A principios de este año, Twitter Inc. también comenzó a probar una función para publicaciones temporales que desaparecen, llamadas “Fleets“.

La introducción de esta función acerca a WhatsApp a rivales como Signal, una aplicación de mensajería respaldada por el defensor de la privacidad Edward Snowden, que brinda a los usuarios la opción de enviar mensajes programados que se eliminan después de un período de tiempo predeterminado, a veces siete días.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dio luces de los desarrollos cuando dijo el año pasado que la empresa se enfocaría en comunicaciones cifradas, privadas y efímeras. La función Historias de Instagram elimina las publicaciones después de 24 horas.

Nota Original:WhatsApp Introduces Messages That Delete After Seven Days

©2020 Bloomberg L.P.